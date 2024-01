Dinamo, basta con i blackout Serve una svolta 

Non era la gara di Milano quella dove fare punti e nemmeno dove capire cosa cambierà col nuovo coach Nenad Markovic. Che per la verità si è dato altre due partite per conoscere meglio la squadra. Purtroppo calendario e classifica non lo aiutano, perché Brindisi sta risalendo e il vantaggio su Treviso e Pesaro (in crisi più la seconda dei veneti) è di soli 4 punti. Già la partita di domenica contro Cremona è fondamentale perché gli ospiti hanno 2 lunghezze di margine in classifica e un successo che ribalti anche il -12 dell’andata allontanerebbe le ansie e riaprirebbe la rincorsa ai playoff.

Subito dopo, il match di Tortona farà capire se la Dinamo può acquistare solidità in trasferta, dove finora ha vinto solo una volta in nove gare (a Pesaro) e propone il peggior attacco con 69 punti di media. Vincere una sola delle due gare non basta perché dopo la sosta le avversarie saranno Virtus Bologna, Venezia e Brescia.

Blackout

Nel parziale di 22-0 a Milano ci sono la difesa da Eurolega dell’Armani e qualche fischio casalingo, ma anche molto di un difetto che sembra congenito alla squadra sassarese: subire blackout che in pochi minuti rovinano quanto di buona fatto prima, come il +8 del 25’.La fragilità diventa più vistosa quando in campo ci sono alcuni quintetti (per scelta tecnica o falli) perché il rendimento difensivo dei cambi, eccezion fatta per Diop, non bilancia la perdita di pericolosità in attacco quando esce qualcuno del quintetto base. Personalità, capacità di rallentare i ritmi e difesa dura quando le avversarie decollano sono presupposti indispensabili per evitare di incassare break decisivi.

McKinnie

Non è persecuzione, ma che l’americano scelto per rimpiazzare Bendzius sia troppo marginale lo dicono i dati: McKinnie segna poco ma soprattutto è un gregario che non emerge. La gara con Pistoia non conta e comunque anche lì il plus/minus è povero, appena +3 in una partita vinta di 38 punti. Che si tratti di un giocatore non funzionale lo si è notato già da novembre e francamente non si capisce perché non si sia tornati sul mercato subito.

Adesso c’è Markovic che dovrà capire cosa serve alla squadra. Una valutazione che deve tener conto anche della data di rientro di Bendzius e dell’utilità di Treier come “4” per capire se serva un’ala più tiratrice come Jones dell’anno scorso (altalenante ma importante quando era in vena) o più muscolare alla Evans, che si faceva sentire dentro l’area non solo per i rimbalzi.

