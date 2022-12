Dinamo, bagno d’umiltà 

Sassari. La Dinamo non è competitiva ad alto livello. Bisogna prenderne atto con realismo e senza isterismi. La squadra sassarese può puntare ai playoff, se riuscirà a crescere, ma la rosa attuale è più debole di quella della stagione passata. Anche qualora Robinson riesca a tornare sui livelli del girone di ritorno. D'altro canto solo da qualche giorno il gruppo definitivo ha iniziato a lavorare insieme dopo i tanti infortuni che hanno colpito a rotazione stranieri e italiani. E bisognerà attendere qualche settimana per capire se l'organico va rinforzato ed eventualmente come.

Il messaggio

Il presidente Stefano Sardara su Instagram ha lanciato un messaggio: «Dopo una prestazione come quella di ieri possiamo solo stare zitti, andare in palestra e lavorare duramente per tornare ad essere la squadra che i tifosi meritano. Tifosi che ancora ieri ci hanno dimostrato di che pasta sono fatti e di come il loro sostegno non manchi mai. Ma ora tocca a noi ripagarli come meritano! Forza Dinamo!».

Fragilità

Il deficit maggiore è a livello di personalità e leadership, che garantivano non solo Bilan ma anche Logan. E quanto la squadra sia fragile psicologicamente lo ha mostrato anche nel secondo tempo di Salonicco, nel finale di Pesaro e ora contro Milano. Citare il 32-0 di parziale non spiega tutto, perché in realtà dopo aver incassato nel secondo quarto il break di 19-0 c'è stato l'intervallo per rimettere le cose a posto. Invece la formazione di Bucchi è rientrata con la stessa faccia e ha preso un altro parziale di 13-0 che ha chiuso il match al 28'. Significa che contro le formazioni di medio-bassa classifica Sassari se la può giocare benissimo, ma appena il livello sale nascono i problemi. Per inciso, anche l'anno scorso dopo nove giornate la Dinamo aveva solo tre vittorie (Bucchi aveva esordito al posto di Cavina al nono turno) ma alla decima giornata arrivò Robinson e quasi due mesi dopo rientrò anche Bilan.