Dinamo, autogol a Cremona 

V. basket Cremona 79

Dinamo Sassari 75

Vanoli Cremona : Anigbogu (0/2), Willis 20 (2/4, 4/7), Jones 10 (3/6 da tre), Casarin 14 (5/7, 1/3), Grant 11 (1/2, 3/6), Galli ne, Veronesi 10 (1/3, 2/10), Burns 6 (1/1, 1/3), Durham 8 (1/3, 1/4), N'Diaye (0/1, 0/3). All. Brotto.

Banco di Sardegna SS : Marshall 10 (5/11, 0/3), Buie 15 (3/4, 3/9), Zanelli 3 (1/2 da tre), Seck ne, Beliauskas 12 (1/3, 3/7), Johnson ne, Ceron ne, Casu ne, Vincini 7 (3/5), Mezzanotte 6 (3/3, 0/2), Thomas 6 (3/9), McGlynn 16 (6/8). All. Bulleri.

Arbitri : Rossi, Nicolini e Attard.

Parziali : 9-13; 34-37; 53-56.

Note . Percentuali di tiro: Cremona 26/65 /15/42 da tre); Sassari 31/66 (7/23 da tre). Tiri liberi: Cremona 12/16; Sassari 6/14. Rimbalzi: Cremona 12 off 25 dif (Casarin 6); Sassari 10 off 30 dif (Thomas 9).

Sconfitta pericolosa a Cremona. La Dinamo spreca il +15 del 26' con superficialità e forse presunzione, la Vanoli rimonta e vince 79-75. Due gare contro concorrenti dirette alla salvezza e due sconfitte. E all'orizzonte ci sono Milano e Bologna. La partenza falsa è la stessa dell'anno scorso e di due anni fa.

L'indisponibilità della guardia Johnson (problemi a una mano) e dell'esterno Ceron (problema muscolare) accorciano le rotazioni, ma i veri problemi sono altri. Punti degli italiani: 41-16 per Cremona. Marshall fatica ed è bastata una gara opaca di Thomas per vanificare quanto creato anche sull'ottimo asse play-pivot, vale a dire Buie-McGlynn.

Ottimismo

Il tecnico dei sassaresi Massimo Bulleri non si perde l’ottimismo: «Abbiamo giocato una discreta partita, ma non abbastanza buona per vincere. Troppe disattenzioni nel finale ci sono costate la vittoria. L’atteggiamento però è stato encomiabile: siamo in un momento di ristrettezze nelle rotazioni. La differenza l’ha fatta quando sul +15, invece di azzannare la gara abbiamo concesso a Cremona la possibilità di credere di poterla riaprire. Questo deve essere il prossimo step: imparare a chiudere le partite».

La beffa

La Dinamo schiera in quintetto Beliauskas. Scegliendo subito zona 2-3, che viene alternata con la difesa a uomo con i cambi quasi sistematici. Si sbaglia molto, la Dinamo un po' meno: 6-12 all'8' con schiacciata di Vincini. Vantaggio anche a +7, poi Cremona scalda la mano (era 2/13 da tre) e recupera: 20-18 al 13'. Bulleri risponde con un quintetto altissimo: Mezzanotte da ala piccola. I biancoblù riemergono con ostinazione e la pericolosità dei lunghi in area. L'unico giocatore in doppia cifra del match è un Grant ispiratissimo, con 11 punti.

Nel terzo quarto Buie e McGlynn imperversano: 39-54 al 26', ma una volta usciti, Sassari si smarrisce e prende un break di 14-2. Nell'ultimo quarto meglio il quintetto piccolo di Cremona. La Dinamo sul -3 a 12 secondi dalla fine gestisce male l'azione con Buie e Thomas. Recupera Burns e mette il libero della sicurezza.

