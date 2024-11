Dinamo, attenta: Trieste è pericolosa 

Sassari. Vittoria o crisi. Stasera la Dinamo ospita Trieste al PalaSerradimigni (19.30) in una gara che sa di prova della verità per capire se i tenui segnali di crescita possono cementare un gruppo che non riesce ad avere costanza di rendimento e soprattutto una personalità ben definita. Trieste è una finta matricola che ha saputo pescare bene tra giocatori già rodati nel campionato italiano, come il play Ross, ex Varese e Tortona, la guardia Brown, ex Varese e Napoli, la guardia-ala Valentina, ex Milano, e l'ala Brooks, ex Venezia e soprattutto ex Dinamo del triplete. Ha aggiunto Uthoff, ala-pivot che giocava da 3 anni in Giappone, e il gigante bianco Johnson (213cm di altezza) ammirato nella Summer League.

Nel gruppo italiano che ha vinto la A2 ha tenuto poi il play Ruzzier (che conosce bene la A, Venezia e Bologna), l'esterno Campogrande e il centro Candussi. Idee che hanno prodotto una squadra solida, attualmente sesta con 5 vittorie contro le 2 di Sassari, e capace di fare tre colpacci in cinque trasferte. Gioco rapido, con poche regole, quasi l'opposto del Banco allenato da Markovic impostato su regole precise in attacco e difesa ma ancora incapace di trovare continuità di rendimento, se si esclude la modesta prima fase della Europe Cup.

