Dinamo ancora in rodaggio 

Chemnitz farà l'Eurocup, Sassari la Europe Cup. E la differenza si è vista nella prima sfida amichevole disputata al PalaConi di Nuoro. Finale di 77-90 per la squadra tedesca che nel secondo tempo ha aumentato la pressione difensiva limitando l'attacco biancoblù, che ha avuto nulla da Marshall e dagli esterni italiani. Domani la rivincita, sempre a Nuoro alle 20.

Variazione nello starting five con il centro Vincini al posto di McGlynn insieme ai quattro statunitensi. Avere ritrovato il quintetto come nel finale della stagione passata ha giovato al giovane lungo italiano che ha mostrato grande efficacia in attacco: 18-11 al 6'. Non bene invece i cambi che incassano un break di 8-0 con i tedeschi trascinati dall'ex Trieste Corey Davis: 22-25 alla fine del quarto. Marshall, frenato dai falli (3 a inizio secondo quarto) non entra mai in gara e Bulleri gioca col doppio play (Buie e Zanelli) e Johnson da ala piccola. Sassari finisce anche a -7 al 14'. L'asse Buie-Vincini riporta la Dinamo sopra: 38-32 al 17' e 47-39 al riposo con tripla di Johnson uguale a quella di Cagliari per battere il Gran Canaria. In apertura di terzo quarto il distacco biancoblù sale in doppia cifra, ma Thomas commette un paio di errori e i tedeschi si rifanno sotto e sorpassano al 25' con tripla di Newman sprintando sino al 57-67 del terzo quarto. Il Banco reagisce, McGlynn diventa aggressivo: -4 al 34'. Chemnitz però è solida, fluida in attacco e può piazzare l'allungo decisivo.

Tabellino Dinamo : Marshall, Buie 11, Zanelli 3, Seck ne, Beliauskas 5, Johnson 12, Ceron, Casu ne, Vincini 8, Mezzanotte 6, Thomas 22, McGlynn 10. Allenatore Bulleri.

