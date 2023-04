Dinamo, anche per Milano  

Sassari. Il quarto posto è nelle mani della Dinamo, che fa anche da arbitro nella lotta al primato. Stasera a Bologna contro la capolista Virtus (ore 18, diretta in chiaro sul Nove) e nell'ultima giornata a Milano, che insegue i bolognesi e se li aggancia fa valere il saldo positivo. In mezzo Reggio Emilia al PalaSerradimigni che potrebbe non essere ancora salva. Questo per sottolineare quanto sarà dura difendere l'ultima posizione dei playoff che dà il fattore campo nei quarti. È la sfida numero 28 tra le due società. La Virtus ha imparato a rispettare Sassari nei playoff del 2012, quando la squadra dei due Diener e di Sacchetti vinse 3-0 nei quarti scudetto. In questa stagione Bologna ha sempre battuto la squadra di Bucchi ma sempre allo sprint: 72-69 nella finale della Supercoppa (che resta il grande rimpianto di quest'annata) e poi all'andata per 74-69.

Gli avversari

La Virtus è senza diversi giocatori perché infortunati: Cordinier, Mannion, Lundberg e il lungo Jaiteh. Quattro assenze che accorciano un po' le rotazioni chilometriche ma si parla sempre di una corazzata per il campionato italiano. Tre i giocatori da tenere d'occhio: Belinelli, che in realtà quando si accende col tiro da tre è quasi immarcabile per la meccanica di tiro, Shengelia, lungo che è anche il migliore rimbalzista della Virtus, e naturalmente il genio Teodosic, play capace di inventare per gli altri e per se stesso. Per vincere la Dinamo dovrà tirare bene da tre, cosa che non è riuscita nei precedenti di questa stagione, dove non ha mai raggiunto il 30% che è ben lontano dal 41% che fa dei biancoblù la squadra più precisa del campionato.

