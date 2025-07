Dinamo ammessa all’Europe Cup Mercato, ecco Buie  

Sassari. Si accendono le luci per la Dinamo. Quelle della regia col play Desure Buie e quelle della Europe Cup della Fiba che ha ammesso Sassari direttamente alla fase a gironi. Fine settimana davvero positivo per la squadra biancoblù che con il pass europeo ha un'attrattiva in più sul mercato. Il decimo posto nello scorso campionato, ma soprattutto la posizione nel ranking internazionale sono stati decisivi per l'ammissione del Banco di Sardegna fra le 13 squadre che comporranno i gironi insieme a quelle risultanti dalle eliminatorie. I gironi verranno estratti il 23 luglio a Monaco.

Play in arrivo

Manca solo l'annuncio per l'ingaggio di Desure Buie, play che rispetto a Bibbins ha più fisico (180cm contro 173cm) e probabilmente anche più propensione agli assist come dimostrano le cifre maturate nel Neptunas Klaipeda: quasi 14 punti di media col 38% nelle triple, il 94% ai liberi e 6 assist. Non è un caso che la squadra dalla quale proviene sia la stessa della guardia Nate Johnson: l'idea del coach Bulleri e del gm Sartori è quella di avere una già affiatata coppia di motori del gioco in un gruppo con ben dieci giocatori nuovi.

Nato nel Bronx, Buie si è fatto notare negli ultimi anni di high school e poi nel college di Hofstra. Il play è alla sua quinta esperienza europea dopo quelle in Slovacchia (Lucenek), Turchia (Kocaeli) e due anni fa in Germania (Ludwigsburg), dove ha prodotto cifre simili: 12.5 punti col 35% nelle triple e 5 assist.

I tasselli mancanti

Con l'imminente firma del play Buie manca solo l'ala piccola (un attaccante che vada in doppia cifra) per chiudere il quintetto. L'altro straniero sarà un esterno. Da capire se la società voglia orientarsi più su una combo guard o su un'ala. Dipenderà probabilmente dalla fisicità del “3” che verrà ingaggiato. Per capire: Pierre e Burnell erano ali che potevano anche giocare da “4”, quindi il cambio può anche essere una guardia/ala, mentre Fobbs era più una via di mezzo tra guardia e ala piccola e quindi se il “3” titolare gli somiglia fisicamente, sarebbe più opportuno avere un cambio più potente.

