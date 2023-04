DINAMO SASSARI 85

GEAS SESTO S.G. 90

(dopo due tempi supplementari)

Banco di Sardegna SS : Toffolo 2, Mazza ne, Carangelo 26, Arioli ne, Gustavsson 10, Makurat 24, Fara ne, Thomas 10, Martinez ne, Holmes 13, Ciavarella. All. Restivo

Sesto S. Giovanni : Dotto 17, Mo- ore 25, Begic ne, Arturi ne, Gorini 2, Bestagno 4, Tava 3, Trucco 13. Panzera 11, Holmes 15 All. Zanotti

Arbitri : Boscolo, Lupelli e Del Gaudio.

Parziali : 21-20; 41-40; 54-55; 75-75; 81-81.

Note . Uscita per 5 falli Holmes al 42' (78-75). Tiri liberi: Sassari 5/8; Sesto S. Giovanni 15/18. Percentuali di tiro e rimbalzi: Sassari 33/80 (14/32 da tre, ro 10 rd 28); Sesto S. Giovanni 33/71 (9/20 da tre, ro 11 rd 36).

Sassari. Questa volta il finale in volata è beffardo. Tanto più che la sconfitta matura dopo due supplementari: 85-90 al PalaSerradimigni per il Geas che cercherà di chiudere i conti martedì a Sesto San Giovanni per conquistarsi la semifinale scudetto. La Dinamo invece proverà a rovesciare pronostico e inerzia mentale a favore delle avversarie allenate da Cinzia Zanotti, per guadagnare la “bella” in casa e onorare il playoff che le vede nel ruolo di matricola

Gara bellissima, uno spot per il basket femminile, con continui capovolgimenti di fronte. Brava la squadra di Restivo ad acciuffare il primo overtime con una tripla in mezzo a due difensori di Makurat, sfortunata invece Toffolo col tiro in chiusura di primo supplementare “sputato” dal ferro. Poteva essere il trionfo. Poi nel secondo overtime Dotto ha segnato i liberi della vittoria, con la Dinamo ormai stremata e per di più senza Holmes uscita per cinque falli.

Il Geas usa un quintetto alto e si appoggia molto al pivot Moore in post basso anche per costruire il gioco. La Dinamo fa circolare la palla di più per linee esterne. Le ospiti provano a dare una scossa al match con Trucco e Gorini (8-14 al 5') ma Holmes e Carangelo recuperano e sino all'intervallo nessuna delle due squadre riesce ad andare oltre il canestro di vantaggio. Bello il duello tra le due Holmes, che vanno in doppia cifra, ma la migliore realizzatrice all'intervallo è Carangelo che ha già 12 punti: 41-40.

Nel terzo quarto Thomas porta a +8 Sassari, ma un break di 20-4 sembra consegnare il match al Geas. Parziale di 9-0 proposto dalla stakanovista Carangelo (tutti e 50 i minuti sul parquet) e tutto da rifare per una partita che resta incerta e avvincente per il migliaio di spettatori. L'epilogo sorride alle ospiti che hanno un briciolo di energia in più perché ruotano in otto (Begic è infortunata) anziché in sette come Sassari.

