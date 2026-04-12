Dinamo, altra beffa in volata 

PALL. VARESE 91

DINAMO SASSARI 90

Openjobnmetis VA : Stewart 16 (4/5, 1/4), Alviti 11 (2/2, 0/4), Moore 6 (0/1, 2/7), Villa ne, Assui 5 (2/3, 0/1), Nkamhoua 18 (5/10, 1/3), Iroegbu 29 (3/5, 4/9), Librizzi 2 (1/2, 0/2), Renfro 2 (1/2), Ladurner, Freeman 2 (1/1, 0/2). All. Kastritis.

Banco di Sardegna SS : Marshall 7 (2/4, 1/3), Buie 14 (5/10, 1/5), Macon 15 (4/7, 0/2), Zanelli (0/1 da tre), Seck ne, Beliauskas 13 (3/5, 2/5), Ceron, Vincini 4 (2/4), Mezzanotte 11 (2/2, 1/2), Thomas 10 (3/8, 0/1), McGlynn 16 (6/10), Casu ne. All. Mrsic.

Arbitri : Giovannetti, Bettini e Cassina.

Parziali : 24-20, 51-42, 63-67.

Note . Percentuali di tiro: Varese 27/63 (8/32); Sassari 32/69 (5/19 da tre). Tiri liberi: Varese 29/35; Sassari 21/31. Rimbalzi: Varese 11 off 17 dif (Nkamhoua e Renfro 5); Sassari 21 off 28 dif (Beliauskas e Thomas 8).

Un'altra beffa in volata. La quarta di fila. La più atroce, quella che più avvicina Sassari alla A2, ma anche quella che suscita più polemiche, perché Varese vince 91-90 però negli ultimi 4 secondi la direzione arbitrale è poco limpida. Sul 90-90 Iroegbu va in penetrazione marcato da Ceron e viene stoppato da McGlynn. L'arbitro Bettini concede un fallo mimando un colpo di Ceron sulla testa dell'attaccante che vede solo lui. Decisione confermata anche dopo le immagini e a Iroegbu basta un libero. Sbaglia poi il secondo ma la palla tocca solo il tabellone e non il ferro, quindi sarebbe stata rimessa per la Dinamo. C'è infine un contatto sulla spalla di Thomas che tenta il tiro della disperazione, ma viene ignorato. Il coach Veljko Mrsic ha commentato: «Oggi, nell’azione decisiva, è stato chiamato un fallo inventato su Iroegbu. Credo che, in queste circostanze, si debba lasciare che siano i giocatori a determinare l’esito della partita». Intendiamoci, ci sono anche le colpe del Banco, che non sono poche. Un primo tempo troppo morbido in difesa con 51 punti incassati e ben 10 liberi sbagliati. Treviso perde e resta dietro, ma ha una gara in più da giocare e comunque un calendario meno ostico di Sassari che se la vedrà contro Venezia,Virtus Bologna e Brescia.

Cenni di cronaca

Out Visconti per infortunio. Ovazione per il coach Mrsic che con Varese ha vinto nel 1999 lo scudetto da giocatore. L'avvio è discreto, equilibrato, ma le due triple di Moore consegnano l'inerzia a Varese che sfruttando anche le 5 palle perse del Banco dà un primo strappo alla gara: 20-12 all'8'. La difesa continua ad essere pigra: -12. I lampi di Beliauskas e i tanti rimbalzi offensivi non bastano a rientrare in gara. A metà gara è 51-42. Al rientro la grinta di McGlynn scuote i compagni. Sassari rimonta e pareggia con tripla di Mezzanotte, arriva anche a +5 con tripla di Buie al 33' ma Varese non molla e rimette il naso avanti: 85-81 al 37' con bomba di Stewart. Il finale è convulso e ancora penalizzante per la Dinamo.

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