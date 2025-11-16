VaiOnline
serie A.
17 novembre 2025 alle 00:23

Dinamo, all’ultimo respiro 

Vittoria fondamentale (di un punto) su Trento: decisivo Thomas 

Dinamo sassari 89

aquila trento 88

Banco di Sardegna SS : Marshall 14 (3/6, 2/4), Buie 17 (2/3, 2/8), Zanelli, Seck ne, Beliauskas 9 (3/6 da tre), Johnson 19 (2/4, 4/7), Ceron (0/1 da tre), Casu ne, Vincini 9 (4/5), Mezzanotte 2 (1/3), Thomas 12 (5/10, 0/2), McGlynn 7 (3/6). All. Mrsic.

Dolomiti Energia TR : Steward 5 (1/3, 1/3), Jones 19 (4/6, 0/2), Niang 3 (0/3 da tre), Forray 2 (1/2, 0/2), Airhienbuwa, Cattapan ne, Mawugbe 5 (2/2), Aldridge (3/5, 2/7), Jakimoski 15 (3/5, 2/5), Fall 2 (1/1), Hassan, Battle 22 (3/5, 2/8). All. Cancellieri.

Arbitri : Baldini, Dori e Borgo.

Parziali : 28-21, 49-50, 72-72.

Note . Uscito per falli Marshall al 39’30” (87-87). Percentuali di tiro: Sassari 31/65 (11/28 da tre); Trento 25/61 (7/30 da tre). Tiri liberi: Sassari 16/24; Trento 31/36. Rimbalzi: Sassari 16 off 23 dif (Vincini 8); Trento 12 off 19 dif (Jakimovski 7).

Sassari. Il mezzogiorno di fuoco con intensità da playoff lo vince la Dinamo. Finalmente, dopo tre gare perse in volata, questa volta sono i biancoblù a gioire: Thomas recupera il rimbalzo sulla tripla errata di Buie e in mezzo alla tonnara segna il canestro del 89-88, poi stoppa Jones in entrata. Il Banco lascia l'ultimo posto e forse ha capito che la stagione può svoltare, perché vale davvero tanto battere una formazione solida come Trento (non importa se era 0/3 negli ultimi turni) e con un arbitraggio che definire ondivago è un eufemismo.

Parla Mrsic

Una vittoria da Dinamo. Sul parquet e negli spalti. Giocatori infuocati e tifosi indiavolati come ai bei tempi, «quelli della squadra di Meo Sacchetti che ammiravo in televisione. Creare sinergia tra squadra e pubblico è fondamentale», ha detto il coach Valjko Mrsic, che ha bagnato nella maniera giusta il debutto al PalaSerradimigni. «Una vittoria importantissima, faccio i complimenti ai ragazzi e spero che questa vittoria cambi anche il nostro futuro».

Cronaca e tattica

Quintetto ormai consolidato, con Beliuskas e Vincini. L'energia di Marshall fa schizzare dai blocchi Sassari: 10-2. Trento inserisce Battle che è subito on fire. La Dinamo pur soffrendo gli uno contro uno fa canestro da tre e tocca anche il +11 al 16'. Alla lunga la difesa a zona degli ospiti toglie ritmo all'attacco sassarese. Trento sorpassa con tripla di Battle: 45-47.

Nel terzo quarto Trento è più aggressiva e beneficia di un enorme numero di liberi (a un certo punto 33-18 per gli ospiti) e prova a scappare, coi lunghi di casa carichi di falli: 72-77 al 32' ed è ancora 80-85 al 38'. Sembra l'ennesima sconfitta in volata, ma Buie infila una tripla, Marshall fa un coast to coast, poi Vincini recupera il tiro corto di Thomas e lo trasforma nel nuovo sorpasso: 87-85. Mr Jones risorpassa con entrata più libero a 30 secondi. Quindi Thomas diventa match winner.

