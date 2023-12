Dinamo all’esame di Spissu 

Sassari. Il sassarese Marco Spissu, ora a Venezia, “esaminerà” il nuovo play della Dinamo Brandon Jefferson. “Affrontiamo un ottimo team ma è anche uno stimolo per girare la stagione” ha detto il bellicoso americano nella presentazione di ieri mattina. Per l'ultimo match del 2023 alle 19.30 arriva al PalaSerradimigni una delle due capolista, e la squadra sassarese vuole evitare che finisca in disfatta come contro Brescia.

Presentazione

Il play Jefferson ha ostenta sicurezza: «Sono pronto a mettere al servizio del gruppo la mia esperienza, la leadership, la capacità di gestire i ritmi e controllare il gioco. Devo anche dire che nonostante le sconfitte ho trovato un gruppo competitivo e col morale alto. Dobbiamo onorare la maglia». In ogni caso, se Venezia ha finora sempre vinto al Taliercio, in trasferta ha perso a Pistoia, Milano e Trento.

I precedenti

Il curioso scontro tra l'amatissimo regista sassarese e il sostituto del deludente Stanley Whittaker non è naturalmente l'unico spunto di una sfida assai sentita. Sono ben 52 le gare già disputate fra Dinamo e Reyer con i biancoblù avanti 28-24 e soprattutto 16-7 tra le mura amiche. Le due società sono diventate rivali acerrime nella stagione 2019, quando i biancoblù di Pozzecco hanno vinto nei quarti della Coppa Italia, perso lo scudetto alla settima sfida giocata al PalaTaliercio e vinto la Supercoppa Italiana. Le ultime gare nei quarti scudetto 2023, col successo della squadra di Bucchi per 3-1. Anche il confronto tra i due coach vede in vantaggio Bucchi su Spaija per 5-1.

Gli ex

Sono cinque in tutto. Charalampopoulos ha indossato la maglia orogranata all'inizio di due stagoni fa, mentre la Reyer si è rinforzata negli anni con l'ala Brooks (protagonista del triplete), il centro Tessitori (Coppa Italia 2014 per Sassari) e Spissu (Europe Cup e Supercoppa 2019 nella sua città). Il presidente è Federico Casarin, play-guardia della Dinamo in A2 a metà anni Novanta.

I duelli

A parte quello tra Jefferson e Spissu, ma anche tra Cappelletti e Brown (10 punti partendo dalla panchina), tutto da gustare il confronto tra il realizzatore Tucker (16 punti col 50% nelle triple) e Tyree. Indubbiamente la stazza delle guardie di Venezia è superiore, ma coach Bucchi con una battuta avverte: «Siamo piccoli ma velenosi. Prenderemo comunque qualche accorgimento per proteggerci in alcune situazioni, ma non è che Whittaker fosse molto più alto».

Duello italiano tra figli d'arte: Gentile e Casarin (5 punti col 42% da tre). In ala Venezia propone Parks (7 punti) ma soprattutto tra alipivot e centri Venezia ha discreta batteria, anche se non è riuscita a tesserare Kabengele: l'americano Simms (9,6 punti e 6 rimbalzi), il canadese Wiltjer (13 punti) e il centro Tessitori che sta producendo 10 punti e 5 rimbalzi). La squadra sassarese ha forse qualcosina in meno nello spot “4” ma può alternare due centri veri come Gombauld e Diop che possono incidere dentro l'area.

