dinamo, alla fine è 5° posto  

OLIMPIA MILANO 79

DINAMO SASSARI 67

EA7 Emporio Armani MI : Tonut 2 (1/1), Melli ('0/1 da tre, 7 r.), Baron 10 (2/7 da tre, 6 r.), Napier 19 (2/4, 4/8, 1 r.), Ricci 5 (1/1, 1/2), Biligha 8 (3/4, 2 r.), Hall 5 (0/4, 1/1, 3 r.), Baldasso 3 (1/2 da tre), Shields 11 (1/5, 2/5, 4 r.), Hines (0/1, 3 r.), Datome (0/1, 0/1, 1 r.), Voigtmann 16 (5/6, 1/1, 7 r.). All. Messina.

Banco di Sardegna SS : Jones 6 (3/7, 0/3, 4 r.), Robinson 11 (1/7, 3/4 5 r.), Dowe 7 (1/4, 0/1, 2 r.), Kruslin 13 (3/5, 2/4, 3 r.), Gandini ne, Devecchi, Treier (0/1 da tre, 2 r.), Chessa ne, Stephens 13 (6/9, 5 r.), Bendzius 10 (0/2, 2/6, 5 r.), Gentile (0/3 da tre), Raspino ne, Diop 4 (2/3, 0/1, 2 r.). All. Bucchi

Arbitri : Lanzarini, Borgo e Valzani.

Parziali : 9-18; 32-34; 55-48.

Note. Tiri liberi: Milano 17/22; Sassari 14/17. Percentuali di tiro: Milano 25/55 (12/28 da tre, ro 16 rd 22); Sassari 23/60 (7/23 da tre, ro 15 rd 15).

Un tempo per sognare il terzo posto, poi la realtà: la chilometrica (nel senso del roster) Milano vince 79-67 e Sassari si ritrova quinta. Penalizzata da quel punticino di differenza nel saldo contro Venezia. Sarà quindi la Reyer del sassarese Marco Spissu ad avere il fattore campo nei quarti scudetto: prime due in casa ed eventuale quinta al Taliercio. Come nei quarti di due stagioni fa.

In ripresa

La quarta sconfitta in trasferta di fila ha mostrato però un Banco di Sardegna in ripresa. Per la prima volta dopo mesi con tutti gli effettivi, anche se non al meglio della condizione, vedi Robinson, Jones e Raspino che è rimasto in panchina.

Tattica nel primo tempo, cuore nel secondo. La miglior gara dell'ultimo mese lontano dal PalaSerradimigni. Un piccolo segnale beneaugurante in vista degli spareggi scudetto. Così la pensa anche l’allenatore: «Nel complesso abbiamo fatto una buona gara contro la migliore difesa del campionato e siamo pronti per i playoff», le sue parole al termine.

Avvio scintillante

La squadra di Bucchi ha giocato un eccellente primo quarto, lasciando ai campioni d'Italia solo due canestri su azione: 9-18. Una difesa aggressiva, molto match up e attenta negli uno contro uno che ha mandato in tilt Milano. E uno Stephens davvero mobile e concreto al cospetto di due vecchi marpioni come Melli e Hines. Sassari ha abbassato i giri del motore con la panchina, ma ha saputo reagire nel secondo quarto alla rimonta della formazione di Messina (23-22) e riportarsi avanti sino a 6 punti prima del 32-34 di metà partita.

L’epilogo

Ha combattuto sino alla fine la formazione sassarese, gettandosi sul parquet per recuperare palloni, dando fondo alle residue energie (67-63 al 36') ma alla lunga è venuta fuori la quantità ad elevata qualità dell'Olimpia che si concede il lusso di avere dei nazionali come undicesimo e dodicesimo giocatore, vedi Ricci e Baldasso, o Datome se si guarda il minutaggio.

