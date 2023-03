Dinamo, adesso si ragiona 

Openjobmetis Varese : Ross 6 (2/2, 0/1, 4 r.), Woldentensae (0/1, 0/3), De Nicolao 5 (1/2, 1/4, 4 r.), Reyes 12 (3/8, 2/4, 5 r.), Librizzi 13 (2/3, 1/3, 2 r.), Virginio (0/1 da tre, 1 r.), Ferrero (0/2 da tre), Brown 9 (2/4, 1/5, 3 r.), Caruso 13 (6/10, 6 r.), Owens 8 (4/5, 0/1, 5 r.), Johnson 6 (1/2, 1/2, 4 r.). All. Brase.

Banco di Sardegna SS : Pisano 4 (0/1, 1/3), Dowe 23 (5/13, 3/7, 5 r.), Kruslin 6 (1/2, 1/7, 4 r.), Gandini ne, Devecchi, Treier 8 (2/2 da tre, 2 r.), Chessa (0/2 da tre, 1 r.), Stephens 9 (4/6, 8 r.), Bendzius 12 (2/5, 2/4, 7 r.), Gentile 16 (4/7, 0/2, 2 r.), Raspino (1/5, 5 r.), Diop 22 (9/13, 0/1, 8 r.). All. Bucchi.

DINAMO SASSARI 102

PALL. VARESE 73

Arbitri : Martolini, Gonella e Noce.

Parziali : 27-21: 51-42; 83-46

Note . Tiri liberi: Sassari 24/28; Varese 13/14. Percentuali di tiro: Sassari 35/80 (8/26 da tre, ro 19 rd 26); Varese 27/63 (6/28 da tre, ro 11 rd 29).

Sassari. Travolgente Dinamo. Prima imbavaglia e poi manda in tilt l’attacco più prolifico del campionato. Il gioco spettacolare è una conseguenza della strepitosa intensità messa in campo. Il Banco esalta il PalaSerradimigni e la vittoria su Varese per 102-73 vale il quarto posto solitario. Differenza punti più che ribaltata, visto che all’andata la sconfitta era stata ridotta a soli 6 punti.

Sono sei vittorie di fila, otto nelle ultime nove. La squadra più in forma del campionato è quella di coach Piero Bucchi che a fine gara commenta: “Sono orgoglioso di allenare questi ragazzi che danno tanta soddisfazione. Abbiamo fatto una meravigliosa gara difensiva, una partita bella come atteggiamento e poi eravamo anche in emergenza e invece i ragazzi hanno sopperito con la voglia di sacrificarsi”.

Mossa vincente

Assenti per infortunio Robinson e Jones, il tecnico Bucchi ha inserito l’ala Raspino in quintetto e lo ha mandato a oscurare Ross, il cervello di Varese. Travolto dall’insolito Raspino, il play ospite e andato pian piano fuori giri, coi compagni incapaci di trovare un’alternativa.

La forza fisica di Dowe nell’attaccare il ferro e la solidità di Diop dentro l’area (ha vinto il duello col nazionale Caruso) hanno consentito alla Dinamo di mettere subito mani e testa sulla gara: 15-7 al 5’, 49-38 al 19’.

Break letale

Al rientro dopo l’intervallo un incredibile 22-0 in 6’ ha di fatto deciso il match con largo anticipo. Difesa e contropiede: uno show davanti ai luccicanti occhi dei tifosi. A proposito, festeggiati i 20 anni del Commando. Per dare un’idea dello smarrimento di Varese basti dire che Varese ha segnato solo su “autogol” di Diop che toccando il tabellone in cerca della stoppata su Ross ha costretto l’arbitro a convalidare l’ennesimo tiro destinato al ferro. Parziale della terza frazione: 32-4.

Gara finita abbondantemente. E se Gentile ha superato abbondantemente i 2.500 punti in campionato (suo il +39), a quota 100 la Dinamo ci è arrivata col canestro di Pisano, il diciassettenne di casa.

