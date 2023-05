Dinamo, adesso o mai più 

La gara numero 60 tra i due club. Milano è stata la prima avversaria quando Sassari è salita in A2 perché nel 1989 la Coppa Italia metteva in lizza le squadre dei due campionati. L'aspetto più incredibile è che è oltre la metà delle partite sono state disputate al di fuori della stagione regolare, fossero playoff scudetto, Coppa Italia o Supercoppa.

Vittoria, o eliminazione per 3-0 come l'anno scorso. Non c'è una terza via. L'Olimpia conduce per 2-0 la serie semifinale, ma rispetto all'altra favorita Virtus Bologna che ha stravinto le prime due contro Tortona, sa che dovrà faticare davvero tanto per chiuderla subito, quindi ci metterà la durezza da Eurolega per non andare oltre con un'avversaria che può darle fastidio. I biancoblù sono entrati con la testa nella serie e non vogliono uscirne oggi. Coach Bucchi afferma: «Abbiamo avuto un’occasione lunedì che ci è sfuggita, ma succede, questa è la pallacanestro, i ragazzi sono stati meravigliosi e hanno recuperato, sono stati solidi e duri, abbiamo fiducia e siamo anche arrabbiati perché eravamo lì».

Sassari. La Dinamo vuole andare a gara-quattro di semifinale. Pensa di meritarselo dopo la seconda semifinale giocata alla pari con Milano e persa solo per un paio di rimbalzi mal controllati. Lo vuole il pubblico che ha riempito il PalaSerradimigni per il match di stasera (inizio alle 21) con l'entusiasmo alle stelle. «Vogliamo fare un regalo al nostro pubblico e dal nostro pubblico ci aspettiamo quell'atmosfera capace di far rendere al massimo i giocatori», ha dichiarato il coach Piero Bucchi.

Senza scelta

Sessanta sfide

Per la precisione questa è la partita numero 26 dei playoff: una volta nei quarti, cinque in semifinale. Milano conduce 15 vittorie a 10 e paradossalmente ha perso meno in trasferta che al Forum. L'ultimo cofnronto al PalaSerradimigni è finito nella stagione regolare con una batosta clamorosa: 63-92 che era addirittura -41. «Da allora però la squadra ha cambiato passo, i ragazzi hanno fatto un gran lavoro e la società è stata brava a darci serenità».

Le chiavi del match

Coach Bucchi spiega: «Lo schiaffo di gara uno ci ha fatto entrare mentalmente nella serie, non so come sarà gara tre ma i ragazzi vogliono metterli in difficoltà, chiaro che ci vogliono intensità e sacrificio e dobbiamo replicare il buonissimo approccio della seconda partita». Milano è più forte, eppure ha bisogno di un break iniziale per poter macinare gioco, altrimenti come accaduto lunedì contro Sassari ma anche in gara-tre dei quarti contro Pesaro, dove ha perso proprio perché non è riuscita a scappare subito. I lunghi biancoblù sono meno esperti e tecnici di Melli, Hines e Voigtmann, però hanno più atletismo. Ma Bucchi puntualizza: «Contro una simile avversaria non basta essere rapido di gambe, lo devi essere anche con la testa. In tutti i ruoli. Come dicono gli americani devi fare la scelta giusta e rapidamente».

