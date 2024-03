Dinamo, adesso cambia tutto 

Dinamo sassari 106

brescia 101

(dopo un tempo supplementare)

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 9 (1/2, 1/3, 2 r.), Treier ne, Tyree 20 (4/9, 2/6, 5 r.), Kruslin 6 (0/1, 2/5, 2 r.), Raspino, Gandini ne, Gentile 6 (0/1, 2/2), Diop 28 (12/17, 8 r.), Gombauld 6 (3/4, 4 r.), McKinnie 3 (1/1, 0/1, 3 r.), Jefferson 17 (1/1, 3/5, 2 r.), Charalampopoulos 11 (4/6, 0/3, 3 r.). All. Markovic

Germani Brescia : Christon 15 (6/11, 0/1, 1 r.), Gabriel 8 (4/5, 0/4, 5 r.), Bilan 9 (3/5, 9 r.), Burnell 7 (3/5, 4 r.), Massinburg 24 (4/8, 4/7, 5 r.), Tanfoglio ne, Della Valle 8 (2/3, 3/5, 2 r.), Petrucelli 7 (3/6, 0/1, 3 r.), Cournooh 12 (1/1, 2/4, 1 r.), Akele 11 (4/5, 1/1, 4 r.). Porto ne. All. Magro.

Arbitri : Giovannetti, Borgioni e Bartolomeo.

Parziali : 26-20; 53-48; 72-76; 89-89.

Note . Usciti per 5 falli Petrucelli al 33’03” (76-82), Della Valle al 36’24” (76-86), Jefferson al 44’43” (103-96). Tiri liberi: Sassari 24/32; Brescia 19/27. Percentuali di tiro Sassari 36/67 (10/25 da tre, ro 9 rd 22); Brescia 37/72 (8/24 da tre, ro 13 rd 24).

Sassari. “Amazing” commenta coach Markovic. Significa stupefacente. Ed è proprio così: il tris impossibile contro le migliori tre squadre del campionato finisce con tre vittorie stupefacenti. L'ultima, quella sulla capolista Brescia, è anche la più bella dal punto di vista emotivo e tecnico: 106-101 dopo un supplementare. Clima quasi da finale scudetto in un PalaSerradimigni rovente. Una gara condotta per 26 minuti con autorità, sfuggita di mano nel terzo quarto dopo avere incassato un break di 16-3 ed essere finita a -10 a 4’ dal termine. Una rimonta impossibile resa reale dal terzetto Jefferson-Tyree-Diop: cervello, imprevedibilità e cuore. «Eravamo motivatissimi perché c'era la capolista e avevamo presenta la gara dell'andata», ha spiegato il miglior Ousmane Diop di sempre riferendosi alla batosta dell'andata: -45.

Vinta due volte

L'avvio è stato un capolavoro tattico: ottima difesa (annullato Della Valle, limitato l'applaudito ex Bilan) e prima Charalampopoulos e poi Tyree per il 24-15 del 8'. L'altro ex, Burnell, insieme all'agile Akele nel quintetto senza centri ha riportato Brescia a -1, ma è stata ancora accelerazione e controllo sino al 26': 67-60 con la tripla di Tyree in transizione. La capolista ha reagito, difeso, trovato un leader in Massinburg e nelle sue triple: 76-86 al 36'. Tyree si è rifiutato di perdere, così pure i suoi compagni. Incisivo il quintetto alto con Charalampopoulos, McKinni e Diop. Il 5/5 dalla lunetta di Jefferson è stato comensato dalla tripla di Massinburg per il pareggio: 89-89. Nel supplementare Diop, Jefferson e Tyree hanno fatto numeri da playoff e sul +7 a 21 secondi Massinburg ha provato l'ennesimo miracolo, ma ormai era stata scritta la parola “amazing”.

