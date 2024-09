Dinamo, addio Champions 

Dinamo 71

Bonn 78

Banco di Sardegna Sassari : Cappelletti 7, Bibbins 10, Trucchetti ne, Halilovic 19, Fobbs 2, Tambone 10, Veronesi ne, Udom, Bendzius 21, Vincini ne, Sokolowski 2, Renfro. All. Markovic.

Telebasket Bonn : Mc Ghee 8, Bahre, Griesel 11, Fleming jr 14, Soares 2, Allegri 17, Hume 8, Pape 8, Thiemann, Muller ne, Kennedy 10, Kazakevicius ne. All. Moors.

Arbitri : Krejic (Slo), Aunkrogers (Lat) e Salins (Lat).

Parziali : 21-20; 33-32; 48-64.

Note : uscito per 5 falli Halilovic al 36'37” (68-73).

In Turchia vince Bonn che si guadagna la Champions, mentre la Dinamo sarà dirottata nella coppa minore Fiba, la Europe Cup. Prima sconfitta assoluta per il Banco che aveva sempre vinto finora. Determinante il 17-1 subito nel terzo quarto che ha rotto l'equilibrio tra le due formazioni. Ci sarebbe voluto ben altro apporto da qualche giocatore: Fobbs, Sokolowski e Renfro hanno messo insieme 4 punti (in tre). Sarebbe bastata qualcosa in più e meno arrendevolezza durante il black out per giocarsela sino alla fine.

La cronaca

Il quintetto (Bibbins, Fobbs, Sokolowski, Bendzius e Renfro) ha difficoltà in avvio: 3-8 al 5'. Tambone rileva un Fobbs e subito segna dall'arco. Halilovic da sotto segna il pareggio, il sorpasso e anche il massimo vantaggio: 18-13 al 9'. Sassari non ha nulla in attacco da Fobbs (0/4) e Sokolowski (nessun tiro) così i tedeschi impattano nel secondo quarto: 21-21 al 11'. Due palle rubate e la Dinamo coi due play e Fobbs da tre riprende il +4. I tedeschi si affidano alle invenzioni di Mc Ghee, mentre Bibbins commette il terzo fallo: 25-26 al 15'. Ritorna avanti il Banco con una tripla di Cappelletti, l'unica sassarese del quarto. Al rientro Hume piazza subito due triple e Bonn rimette le mani sulla gara, anche perché la difesa sassarese morde solo a tratti. L'uscita di Halilovic per rifiatare e il quarto fallo di Bibbins fanno perdere slancio a Sassari e i tedeschi vanno via con due bombe di Allegri: 47-57 al 28'. Il Banco va in tilt e finisce a -16. Nell'ultimo quarto le triple di Tambone riaprono la gara: 64-56 al 33'. Sassari non molla, Bendzius e Halilovic confezionano il -3 al 36' poi il centro esce col quinto fallo. Bonn riprende a colpire da sotto e si stacca.

RIPRODUZIONE RISERVATA