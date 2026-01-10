Dinamo, addio alla Final 8 

REGGIANA 90

DINAMO SASSARI 68

Una Hotels R. Emilia : Barford 7 (2/6, 1/5), Brown 15 (6/10, 1/2), Thor 10 (3/4, 1/5), Woldetensae 6 (1/1, 1/1), Mainini ne, Caupain 9 (1/3, 1/3), Williams 14 (5/6), Uglietti 9 (2/4, 1/1), Severini 8 (1/1, 2/7), Man- fredotti ne, Echenique 10 (3/4), Vitali 2 (0/2 da tre). All. Priftis.

Banco di Sardegna SS : Pullen 4 (0/3, 0/4), Buie 6 (2/4, 0/4), Seck, Johnson 6 (2/6, 0/5), Casu ne, Ceron (0/1), Vincini 7 (3/4), Mezzanotte 9 (2/3, 1/1), Thomas 13 (3/5), McGlynn 14 (5/7), Visconti 9 (2/3, 0/4). All. Mrsic.

Arbitri : Lanzarini, Grigioni e Marziali

Parziali : 25-15, 46-31, 71-48.

Note . Percentuali di tiro: Reggio Emilia 32/65 (8/26 da tre); Sassari 20/54 (1/18 da tre). Tiri liberi: Reggio Emilia 18/26; Sassari 27/32. Rimbalzi: Reggio Emilia 12 off, 28 dif (Caupain 7); Sassari 8 off 20 dif (Mezzanotte 7).

Mezza Dinamo non basta per arrivare alla Coppa Italia. Neppure sul campo di Reggio Emilia, che da subito mostra maggiore aggressività e forse anche motivazioni vista la preoccupante classifica. Finisce 90-68 una gara durata veramente solo 12’. Battuta d'arresto che al di là del mancato approdo alla Final 8, impedisce a Sassari di smettere di preoccuparsi per la salvezza una volta per tutte. Si è trattato comunque di una serata storta per tanti motivi. Il Banco di Sardegna si è presentato senza il play Zanelli (influenzato) e la guardia Beliauskas (problemi fisici), senza dimenticare l'infortunato Marshall. Per di più il play Buie ha giocato quasi claudicante. A questo si aggiunga il record negativo nel tiro da tre: 1/18, mai così male in Serie A.

Cronaca e tattica

Per capire la situazione basti il fatto che in quintetto inizia Ceron, non utilizzato in diverse gare. Il Banco parte sfruttando McGlyyn, i primi 6 punti sono tutti suoi, ma con l'uscita di Buie (2 falli) e un paio di palle perse Reggio Emilia piazza un break di 7-0 prendendosi il vantaggio: 11-6 al 4'. La Dinamo alterna uomo a zona in difesa, ma è in attacco che fatica perché gli esterni non segnano su azione e soprattutto da fuori (0/4 da tre) e così i padroni di casa allungano e scavano un divario in doppia cifra: 25-13 al 9'. Nel secondo quarto Sassari allunga la zona e con l'asse Buie-McGlynn cerca di risalire ma continua a tirare male dall'arco: 0/6. Reggio Emilia è decisamente più aggressiva in difesa e anche a rimbalzo offensivo, Echenique schiaccia per il nuovo massimo vantaggio: +13 al 15'. E come non bastasse si fa male a una spalla Johnson, anche se poi rientra dopo qualche minuto. Non c'è gara: 44-26 al 19'. Al rientro nulla cambia: i padroni di casa si sono ormai esaltati, difendono fisicamente e nonostante Buie provi a trascinare i compagni, pur giocando a due cilindri, gli altri esterni fanno scena muta. Giusto per capire: la prima e unica tripla della gara la segna Mezzanotte al 32', dopo 15 errori, a gara ormai finita.

Le dichiarazioni di Mrsic

Veljko Mrsic parte dai complimenti a Reggio Emilia: «Hanno dominato la partita fin dal primo minuto, con grande intensità e con idee molto chiare sul piano di gioco. Noi siamo andati in difficoltà soprattutto nella difesa uno contro uno, dove abbiamo concesso troppo, e anche nella transizione difensiva. Già nel primo quarto abbiamo perso 5-6 palloni e Reggio ha preso fiducia e ritmo». Poi l'allenatore biancoblù spiega: «Noi non eravamo al cento per cento: alcuni giocatori erano in dubbio fino all’ultimo, come Buie, che non si è allenato per tutta la settimana e per noi è fondamentale. Ha voluto esserci, ma si è visto che non era al meglio. Non siamo riusciti a trovare le giuste soluzioni per sopperire alle difficoltà».

