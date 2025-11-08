VaiOnline
Basket Serie A.
09 novembre 2025

Dinamo, a Venezia debutta Mrsic 

Sassari. Sbloccatasi giusto in tempo in campionato (anche Treviso non è più a zero punti) la Dinamo del neo coach Veljka Mrsic cerca il bis contro la Reyer Venezia stasera alle 19 sul ben noto parquet del PalaTaliercio. È lo scontro numero 57 tra le due squadre (30-26 per Sassari) che soprattutto nel 2019 sono state acerrime rivali: la formazione veneziana vinse lo scudetto, quella sassarese la Supercoppa Italiana. La prima partita di quell'anno fu però per la Coppa Italia e segnò il debutto di Gianmarco Pozzecco come allenatore del Banco di Sardegna. Si chiuse con una clamorosa vittoria sulla sirena con canestro di Cooley. Mrsic, che è stato head coach di Pozzecco al Cedevita Zagabria, si augura di imitare l'amico che ne ha caldeggiato l'arrivo nell'isola. A dare ulteriore pepe alla sfida un'altra coincidenza: è croato anche l'allenatore della Reyer, Never Spahija.

Un ex a testa: il centro Tessitori ha vinto col Banco la Coppa Italia 2014, l'esterno Ceron ha fatto le giovanili nella Reyer e il campionato 2014- 2015.

Venezia ha tra i punti di forza i rimbalzi difensivi (29,5) e la percentuale dalla lunetta (81%) che la collocano in testa alle speciali graduatorie. In casa Venezia ha fatto finora en plein: 3/3 superando Cremona, Trieste e Varese. Ecco perché il successo avrebbe valore inestimabile non solo per bagnare l'esordio di Mrsic .

