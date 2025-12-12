VaiOnline
Basket Serie A.
13 dicembre 2025 alle 00:06

Dinamo, a Tortona «serve più fisicità» 

Sassari. «A Tortona dobbiamo pareggiare la loro fisicità». Il pivot Luca Vincini ha introdotto così la presentazione della gara di domani (16.30) sul campo della formazione piemontese. La Dinamo ha trovato stabilità in casa, almeno in campionato: 3/3 nelle ultime gare. Non ha ancora fatto un colpaccio. La vittoria in trasferta serve a staccare almeno una delle tre compagne nel gruppetto delle terzultime.

Chi resta fuori?

Per la prima volta il coach Mrsic dovrà decidere quale dei sette stranieri lasciare fuori, perché il campionato italiano ne ammette solo sei a referto, a differenza della Europe Cup. Con l'assenza dell'alapivot Mezzanotte (infortunio non ancora ufficializzato come entità dalla società) i lunghi McGlynn e Thomas sono indispensabili e così pure l'ala Marshall che ha giocato e bene nel ruolo di “4” anche quando era assente Thomas. Ad andare in tribuna sarà una delle guardie tra Johnson e Beliauskas. A oggi il lituano appare più costante nel rendimento, ma raramente ha spostato a differenza di Johnson che ha sicuramente più bassi ma anche alti di qualità offensiva superiori come dimostrato nelle tre vittorie interne contro Cantù (33 punti), Trento (19) e Trieste (17) tirando tra l'altro molto bene da tre punti.

L'avversaria

La Bertram Tortona propone l'attacco più prolifico del campionato, almeno in casa: 96 punti di media. Il migliore è la guardia Vital (20 punti) seguito da ben cinque compagni che vanno in doppia cifra: le ali Strautins e Gorham, il centro Olejniczak (anche 7 rimbalzi), i play Manjon e Baldasso. Si gioca però su tanti possessi, visto che le formazioni ospiti arrivano non di rado ai 90 punti. In casa Tortona ha battuto Treviso, Trapani, Napoli e Varese, ha perso 90-98 contro Venezia.

