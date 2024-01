Dinamo, a Milano non è mai banale 

Per battere Milano la Dinamo del debuttante Nenad Markovic dovrà fare meglio del Barcellona. Il Fourm si prepara per la seconda sfida nel giro di 72 ore. Questa volta non è Eurolega ma campionato (inizio alle 17) dove la squadra di Messina è “soltanto” quinta e ha già perso sei gare, due addirittura in casa contro Pesaro e Pistoia.

Con Sassari però la rivalità è di ben altro genere. Basti dire che questa è la gara numero 62 tra i due club (41-20 per Milano) che già nell'anno da matricola della Dinamo si sono affrontate nei playoff. Ultimi colpacci al Forum per il Banco quelli delle semifinali scudetto 2019 grazie alla “Invencible Armada” di Pozzecco.

L'andata e le differenze

Una doppia sconfitta che brucia ancora e alla quale si è aggiunta quella del PalaSerradimigni (89-83 per i biancoblù di Bucchi) in un momento in cui gioco e fiducia di Milano erano obiettivamente al minimo storico. Va anche ricordato che in quella partita Sassari era priva del play Whittaker e del centro Diop. Stasera invece la Dinamo sarà al completo (ma con Jefferson come play) e società e tifosi sono curiosi di capire se ci sarà una reazione emotiva al cambio di allenatore, anche perché due giorni non sono bastati certo al coach bosniaco Markovic per fare chissà quali modifiche tecniche o tattiche.

In compenso Milano recupera dall'infortunio la talentuosa ala Mirotic e avendo schierato in Eurolega il neo acquisto McGruder ha potuto risparmiare gli italiani Bortolani e Flaccadori. Insomma, attendersi un'Olimpia stanca sarebbe errato.

