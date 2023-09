Dinamo a Cagliari con Schio e Brixia 

Collaudo cagliaritano per la Dinamo Women, che alla vigilia del quarto campionato consecutivo nella Serie A di basket femminile testerà la sua condizione nel 2° Trofeo “Sa Duchessa”, in programma domenica prossima e lunedì 11 settembre al PalaCus. La quasi contemporaneità con il “City of Cagliari” (torneo al maschile in programma sabato e domenica prossima al PalaPirastu) non ha spaventato gli organizzatori, che hanno allestito un quadrangolare di tutto rispetto: al via, oltre alle sassaresi di Restivo, ci saranno le campionesse d’Italia della Famila Schio e la Rmb Brixia, altra compagine della massima serie. A completare il quadro le ungheresi del Miskolc, che a fine mese saranno impegnate nel preliminare di Eurolega.

Le prime a scendere in campo, domenica prossima alle 17, saranno Schio e Brixia. A seguire (19.15) spazio a Dinamo e Miskolc. Lunedì (ore 18 e 20.15) le due finali.

Test di buon livello, dunque, per le biancoblù, che il 15 e 16 settembre affronteranno altre due amichevoli a Ragusa, dove prenderanno parte al Memorial Passalacqua. Dopo di che si farà sul serio, con la semifinale di Supercoppa fissata per venerdì 22, a Pordenone, contro Schio. Domenica 1° ottobre, invece, il debutto in campionato al cospetto di Campobasso.



