Dinamo a Brindisi: la partita del cuore per Bucchi 

Nella gara giocata al PalaSerradimigni fu vittoria comoda per il Banco: 111-93 con ben sei giocatori in doppia cifra. Migliore realizzatore Bendzius con 20 punti, mentre per l’Happy Casa 21 punti di Perkins, 20 di Reed e uno per l’ex Burnell che sostanzialmente pareggiò il duello individuale con Jones. Quella era però un’altra Brindisi, partita a rilento. Con il rientro dall’infortunio della guardia Harrison i pugliesi hanno 7 vittorie su 10 partite nel girone di ritorno e le ultime due sconfitte sono arrivate in volata contro Tortona (81-77) e al fotofinish con grandi polemiche a Scafati (85-84). Il tecnico Bucchi sa cosa aspettarsi: «La chiave sarà la difesa e occhio ai loro sprazzi dove fanno break con tantissimi punti, dobbiamo stare loro vicini e pronti a un avvio nel quale ci aggrediranno subito, sospinti da un pubblico molto caldo».

Dal punto di vista della griglia dei playoff, vincere sul parquet pugliese significa ipotecare il quarto posto anche se per la certezza matematica occorreranno ancora due vittorie. Ma sarebbe già tanto andare a +6 da Brindisi e col vantaggio del 2-0 negli scontri diretti. Significherebbe in qualche modo “scegliersi” un’altra avversaria per l’accoppiamento nei quarti. Una fra Trento e Venezia, visto che Varese è stata penalizzata di 16 punti e, anche nel caso il ricorso fosse accolto, la pena verrà al massimo dimezzata.

Sassari. Nella stagione passata c’era Cavina come coach della Dinamo nella trasferta di Brindisi (vinse l’Happy Casa 89-80), domani il tecnico sarà Piero Bucchi. E quella che si gioca al PalaPentassuglia non è una partita normale per l’attuale allenatore dei sassaresi: «Sentimentalmente non è una gara come le altre, cinque stagioni sono anche cinque anni di vita a Brindisi. Io e la mia famiglia ci siamo trovati benissimo, rivedrò vecchi amici».

La griglia

Andata e variazioni

Dinamo al completo, anche se l’ala Treier dovrà giocare con una maschera protettiva per il naso che si è fratturato in uno scontro fortuito con un compagno in allenamento. Sta meglio invece l’ala Jones, rientrata contro Treviso dopo un mese di stop per infortunio. Tolta la ruggine, l’americano è pronto a dare il suo contributo.

