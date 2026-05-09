Dinamo a Brescia almeno per l’onore 

Sassari. Sperando che sia solo un arrivederci e non un addio alla serie A, la retrocessa Dinamo chiude il campionato a Brescia (ore 17) che è anche l'ultima avversaria di rango battuta in questa disastrosa stagione. All'andata era finita 93-86 dopo un supplementare. I lombardi, giusto ricordarlo, erano privi di Della Valle e dell'alapivot Ndour. Il migliore dei biancoblù? Thomas con 20 punti e 11 rimbalzi. La migliore prova di un campionato con troppe ombre. C'erano anche Johnson (16 punti) e Pullen, più musone di Macon ma anche più efficace. Oggi mancheranno Thomas, Macon e Marshall (all'andata era infortunato) per la sospensione comminata per motivi disciplinari. Non gioca neppure Visconti, infortunato. A prescindere dalle assenze la speranza è che almeno sia una Dinamo combattiva, altrimenti visto il divario tecnico, si rischia di prendere un'imbarcata, in quella che sarà molto probabilmente l'ottava sconfitta consecutiva, la dodicesima di un girone di ritorno che si è trasformato in un “buco nero” che ha inghiottito la squadra e la società più fragili mentalmente.

Di fronte c'è Miro Bilan, il centro che ha conquistato l'ultimo trofeo per la Sassari cestistica: la Supercoppa Italiana del 2019. L'altro ex è Jason Burnell, altro rimpianto, prossimamente a Milano, secondo le ultime di radiomercato. Non è un ex ma riaccende bei ricordi Amedeo Della Valle: nel 2014/15 giocava a Reggio Emilia ed è stato fiero avversario in finale scudetto. Non è ex neppure Davide Cournooh, ma nel 2014 giocava nell'allora grande (non più grandissima) Siena e venne battuto nella finale della Coppa Italia dalla Dinamo dei cugini Diener. Il primo trofeo di un club allora in ascesa.

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