Dinamo a Bilbao con i cerotti: bisogna vincere 

Sassari. Nella Liga Acb è appena undicesimo, ma in Europe Cup è imbattuto da undici partite. Ci vuole davvero un'impresa stasera alle 20 sul parquet basco per evitare di dire addio alla coppa, dove in questa seconda fase la Dinamo ha incassato solo sconfitte. Match che diventa ancora più difficile con un roster dimezzato dalle assenze: a quella ormai abituale dell'alapivot Udom (manca da tre mesi) si aggiungono il play Bibbins, ancora fermo per infortunio, e potrebbe saltare il match anche la guardia Tambone, neo papà di due gemelli, rimasto giustamente con la moglie. A dirlo chiaramente, con un organico così limitato meglio salutare la Europe Cup e concentrarsi solo sul campionato prima che la posizione anonima si trasformi in posizione pericolosa.

Si spera ci sia più spazio per i giovani Vincini e Trucchetti, che hanno bisogno di giocare per trasformare quello che provano in allenamento. Il centro Vincini di spazio in Europe Cup ne ha trovato più che in campionato: nelle otto gare giocate 12' sul parquet con 3,6 punti e 3 rimbalzi. Il play Trucchetti è stato utilizzato quattro volte: 9 minuti in campo con 2,5 punti e un assist.

L'avversaria

Nella Europe Cup il Bilbao ha percorso netto e distribuisce lo sforzo su undici giocatori. Non ci sono vere stelle ma tanti ottimi elementi: i play Frey e Kullamae, le guardie Pantzar, Dragic e Dominguez, l'ala De Ridder e i centri Hlinason e Jones.

All’andata

Al PalaSerradimigni vittoria di Bilbao (89-91) con la squadra sassarese che era stata capace di recuperare dal -18 del terzo quarto. Decisivo nel finale il lungo islandese Hlinason con 4 punti di fila. Ben sei giocatori in doppia cifra. Invece la Dinamo ha mandato cinque giocatori in doppia cifra. Top scorer Bibbins con 19 punti, seguito da Tambone con 17 e questo dice molto su quanto possono pesare le due assenze, anche se Tambone potrebbe raggiungere la squadra stasera. Il Bilbao ha battuto poi Cholet 95-88 e Le Portel 75-65 ipotecando il passaggio di turno che va suggellato con la quarta vittoria. Non una squadra travolgente dunque, ma in grado di giocare con lucidità i palloni decisivi proprio grazie alle rotazioni profonde.

