Dinamo, 3 motivi per vincere 

Sassari. La Dinamo ha Diop e Jefferson (al posto dello spento Whittaker), mentre Pistoia non ha Varnado. Il match di mezzogiorno si presenta sulla carta meno ostico rispetto all'andata. Un paio di mesi fa si è imposta la squadra toscana per 68-63, con l'ala Varnado che fece 14 punti e grazie anche al +10 a rimbalzo. Oggi le condizioni sono più favorevoli al Banco di Sardegna che vuole rifarsi dopo aver gettato al vento il match ball di qualificazione al Round of 16 che lo costringerà ad andare mercoledì in Francia, a Cholet.

Battere Pistoia, possibilmente ribaltando il -5 dell'andata torna comodo non solo per provare ad aumentare il distacco dalla penultima, Treviso, prossima avversaria di Gentile e compagni. Nell'ottica poi di una rincorsa ai playoff scudetto è utile avere saldo positivo nei confronti di più avversarie possibile.

Le parole di Bucchi

Il coach biancoblù Piero Bucchi presenta la gara: «Pistoia è una delle sorprese del campionato, per quanto fatto soprattutto nella prima parte e si è guadagnata la Final 8 della Coppa Italia. Vengono qui con lo spirito leggero, sta a noi impostare la gara dal punto di vista mentale e fisico sui binari congeniali a noi». All'andata i toscani hanno tirato col 40% da tre rispetto al 28% dei sassaresi. «Il loro pivot Ogbeide lavora bene dentro l'area, ma Pistoia è soprattutto una squadra molto perimetrale, dobbiamo impedire che vadano in fiducia i loro tiratori, dovremmo essere molto aggressivi e riuscire ad imporre il nostro ritmo, anche per trovare la transizione che parte dalla nostra energia», conclude. In trasferta Pistoia non dorme: ha espugnato i campi di Brindisi, Milano, Tortona e Treviso.

I duelli chiave

In cabina di regia Pistoia ha un leader come Moore che sfiora i 19 punti col 42% nelle triple e distribuisce 5,6 assist. All'andata vinse il confronto con Whittaker, ma questa volta c'è Jefferson che ha ben altra consistenza, anche se nella gara di Champions è emersa un po' di stanchezza fisica, inevitabile per il nuovo americano della Dinamo, che dopo essere stato fermo alcuni mesi si trova a giocare due volte a settimana.

Dentro l'area il centro Ogbeide propone a incontro 11,4 punti col 64% da due e quasi 9 rimbalzi. Questa volta però Sassari ha anche Diop da contrapporgli e non solo Gombauld. Nel confronto fra tiratori occhio alla guardia Willis che firma 17 punti col 42% da tre, mentre Hawkins e Wheatle raramente superano il 32-33%. La ritrovata vena di Charalampopoulos e Kruslin può consentire di giocarsela alla pari.

