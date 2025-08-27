Dina Sodde tocca quota 104  

La sveglia, come di consueto, è suonata presto anche ieri, nel giorno del suo 104esimo compleanno. Dina Sodde ha fatto colazione, rigorosamente con the e savoiardi prodotti nella sua Ilbono. In vita sua non ha mai bevuto latte. Al primo posto del suo personalissimo menù ci sono i dolci, tanto che, sovente, cena con un bombolone farcito con crema. Carne? Poca. In compenso molti culurgionis. La assiste Luigia Usai, moglie del fratello Anerio, il più piccolo di una numerosa famiglia. Ai tredici nipoti racconta sempre di essersi voluta prendere cura dei quattro fratelli e delle due sorelle, conducendo una vita semplice e dedita al lavoro domestico. Donna di fede, signorina Dina è devota alla Madonna delle Grazie. I suoi unici tre viaggi fuori dall’Isola sono stati pellegrinaggi a Lourdes e Assisi oltre a una visita a Roma dalla sorella suora. A parte un po’ di sordità, per il resto le sue condizioni sono eccellenti per la sua età ed è quasi del tutto autonoma. Ieri le hanno fatto visita gli amministratori comunali, con in testa il sindaco Giampietro Murru, e il parroco, don Luigi Murgia. In più, al mattino, ha pure ricevuto la gradita telefonata di auguri del vescovo di Lanusei, Antonello Mura. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA