Dina Sodde ha spento centotré candeline 

Ilbono festeggia la sua nonnina ultracentenaria. Dina Sodde, ieri, ha spento 103 candeline, con un rinfresco, l’immancabile torta da gustare insieme alla famiglia e agli amici.

Una vita da single, o signorina come si usava dire un tempo, si è presa cura dei suoi fratelli e sorelle, dei genitori e poi dei nipoti, figli del fratello Anerio e della cognata Luigia con cui ha sempre vissuto. Con loro condivide tuttora la vecchia casa di famiglia dove è nata e cresciuta.

La nipote, Monia Sodde, la descrive come una donna molto attenta alla salute e ai corretti stili di vita. Ha persino smesso di ricamare, sua grande passione, per preservare la vista. «Lei è sempre stata molto attenta alla salute, ha sempre selezionato il buon cibo, mangia molta frutta mentre non mangia carne. Lei si è sempre curata in tutti i sensi».

Appassionata dei programmi tv, rigorosamente Rai, ha una memoria di ferro, ancora ricorda tutto, e sembra una ragazzina. È autonoma, anche se ormai non esce più, e viene accudita dalla cognata Luigia. Esponenti dell’amministrazione comunale ieri hanno fatto visita alla festeggiata e le hanno donato un bel mazzo di fiori.

