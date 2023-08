Culurgionis, maialetto arrosto e la torta. È il menu per i 102 anni di signorina Dina Sodde. La donna ha festeggiato il compleanno nel caloroso clima familiare in cui trascorre le giornate insieme a nipoti e pronipoti. Nella sua vita l’hanno accompagnata l’amore per la famiglia e la fede (è devota alla Madonna delle Grazie). Ieri ha ricevuto la comunione durante la visita di don Luigi Murgia e della ministra straordinaria dell’Eucarestia, Lidia Marongiu. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA