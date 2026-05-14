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Sanità.
15 maggio 2026 alle 00:14

Dimissioni protette per alleggerire la pressione sugli ospedali 

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Migliore assistenza per i pazienti dopo il ricovero, minore pressione sui reparti ospedalieri. È il duplice intento con cui il Comune, Asl 8, Arnas Brotzu e Aou di Cagliari hanno firmato ieri a Palazzo Civico un accordo di collaborazione sulle “dimissioni protette”: di fatto percorsi assistenziali dedicati a persone anziane, con disabilità o che vivono situazioni di fragilità, e, terminate le cure ospedaliere, non sono autosufficienti. L’intesa ha una durata quinquennale.

«Collaboriamo per risolvere una criticità, quella dei posti letto bloccati negli ospedali, vista la difficoltà di dimettere pazienti che necessitano di cure post-acute», ha spiegato l’assessora alla Salute Anna Puddu. «Ci sono oltre cento letti occupati da pazienti che potrebbero essere dimessi». Gli ospedali dovranno individuare durante il ricovero i pazienti che necessitano di dimissioni protette, l’Asl coordinerà la presa in carico sanitaria e il Comune seguirà la componente sociale.

Il sindaco Massimo Zedda ha ricordato gli spazi già attivati «in via Malta, via Verdi e via Tiziano», mentre Aldo Atzori, Maurizio Marcias e Vincenzo Serra, direttori generali di Asl, Brotzu e Aou, hanno sottolineato l’importanza del lavoro in rete per un miglior funzionamento del sistema.

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