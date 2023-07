«Dimissioni previste da tempo» 

Parafrasando una canzone degli anni 70 si potrebbe dire che dire per molti, a Carbonia, “era previsto tutto questo”. Le dimissioni di Piero Porcu dall’incarico di assessore all’Urbanistica e alle Politiche per la casa, nate dal disconoscimento del suo ruolo parte dei consiglieri Antonio Caggiari e Rita Vincis, hanno suscitato diverse reazioni, ma nessuno dei componenti del Consiglio comunale è rimasto stupito.

Gruppi divisi

Tutti i capigruppo hanno concordato sulla stima nei confronti dell’esponente di “Uniti per rinascere” ma ad ascoltare le diverse dichiarazioni si possono cogliere diverse sfaccettature. L’esponente del Pd Giacomo Guadagnini, per esempio, fa notare che: «Dato che sono le terze dimissioni dall’inizio della consiliatura è arrivato il momento di un’attenta analisi all’interno della maggioranza per dare nuova forza al nostro lavoro. È fuori dubbio che spetterà al sindaco fare sintesi e trovare la soluzione». A nome di “Ora x Carbonia”, Beppe Vella sottolinea un altro aspetto: «È chiaro che facciamo parte di una maggioranza con varie specificità al suo interno e quindi abbiamo il dovere di rispettare le diverse posizioni, che non devono, però, mai perdere di vista il bene comune». Valentina Diaferia, del gruppo “Sviluppo&ambiente”, dopo aver espresso «Dispiacere per la scelta quasi obbligata fatta dall’assessore», lascia spazio all’ottimismo: «Auspichiamo che da oggi si possa trovare la serenità di cui abbiamo bisogno per realizzare i progetti per il futuro di Carbonia». Luca Grussu, lista “Pietro Morittu Sindaco” sottolinea che: «È stato un piacere collaborare con lui in maniera proficua e produttiva. Per questo provo un certo rammarico per le sue dimissioni e per le motivazione date». Giacomo Floris, Carbonia Avanti: «Forte dispiacere dal punto di vista umano. È stato sempre attento alle esigenze dei cittadini».

Le critiche

Spostandosi verso i banchi dell’opposizione la diplomazia lascia spazio a toni più accesi. Per Luca Pizzuto, “Articolo 1”: «Questa maggioranza trasversale e variegata continua ad ammazzarsi per il potere. Grande solidarietà per l’ex assessore però la gallina che viene invitata a pranzo dalla volpe non si può stupire di diventare la portata principale». Per Gianluca Lai del “M5S «i continui cambi alla guida degli assessorati sono frutto delle difficoltà del sindaco Morittu a guidare la coalizione. Queste dimissioni stanno limitando, se non inceppando, l’azione amministrativa». Per il gruppo misto, Daniele Mele afferma che: «Con almeno 1800 famiglie in grossa difficoltà la priorità non può essere quella di accontentare le mire politiche di questo o di quello», mentre per Daniela Garau «e ragioni che hanno determinato le dimissioni dell'assessore Porcu, sono l'ennesimo atto di uno spettacolo proprio indecoroso». Il terzo componente del gruppo Misto Monica Atzori preferisce non rilasciare dichiarazioni.

