«Dimissioni irresponsabili, ora mi ricandido per il tris» 

L’ormai ex sindaco Pietro Pisu, sfiduciato da quattro consiglieri della sua maggioranza compresa la sua vice Elisabetta Contini, torna sulla caduta della Giunta dopo aver parlato a caldo di «becero opportunismo». Lo fa contestando le ragioni della rottura, rivendicando i progetti avviati e annunciando ufficialmente la sua ricandidatura alle elezioni comunali di primavera per un terzo mandato (nel frattempo il Municipio sarà gestito da un commissario che dovrebbe essere nominato martedì dalla Regione).

«Quattro consiglieri, capitanati dalla vicesindaca, hanno deciso di staccare la spina all’amministrazione che tanto ha fatto in questi anni sottoscrivendo un accordo con i cinque componenti dell’opposizione», attacca Pisu. «Un atto irresponsabile che ha impedito di approvare una grossa variazione di bilancio in programma martedì prossimo che prevedeva una forte riduzione dell’Imu, investimenti sulla sicurezza, ristori ai commercianti delle vie Rosselli e Don Minzoni, oltre a interventi per le famiglie, contro le discariche abusive e infine sbloccare il completamento del Piano di risanamento Su Arbuzzeri e Su Gregori, ormai in dirittura d’arrivo. Evidentemente, non piaceva che portassimo a compimento tutte le opere pubbliche strategiche».

L’ormai ex primo cittadino attacca anche agli altri dimissionari: «I quattro consiglieri di maggioranza che si sono dimessi non si sono mai interessati a tematiche di bilancio, di urbanistica, di lavori pubblici e di politiche sociali. Amministrare una comunità non significa organizzare solo spettacoli e feste, ma significa conoscere concretamente la macchina amministrativa». Secondo Pisu, alla base delle dimissioni ci sono «motivazioni di carattere personale e non politico amministrativo».

E avverte: «Chi preferisce farsi amministrare da un commissario piuttosto che contribuire a una sana amministrazione, dimostra di non avere a cuore il bene della comunità».

Sul futuro politico esce ufficialmente allo scoperto: «Io oggi concorro per il mio terzo mandato alle prossime elezioni comunali. È fuori da ogni mia idea l’intenzione di propormi alle prossime Regionali». Spiega che la possibilità di un terzo mandato è arrivata con la nuova legge e rigetta l’accusa di una promessa non mantenuta: «Il gruppo ha stabilito che fossi io a continuare, era giusto dare continuità al nostro operato».

E i dimissionari? «Hanno disatteso le aspettative del gruppo e degli elettori. Non entro nel merito delle scelte altrui e di quello che succederà alle prossime elezioni, prendo solo atto di quello che hanno fatto».



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