Dimissioni, domani il verdetto di Sala 

Ore decisive per Giuseppe Sala, indagato per abusi edilizi. Dopo tre giorni di incontri serrati con i partiti della sua maggioranza e con l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, per cui i magistrati hanno chiesto gli arresti domiciliari, il sindaco di Milano si è preso un giorno per riflettere più serenamente sul da farsi.

«Cambiamenti»

Domani dirà al Consiglio comunale quale sarà il futuro della sua giunta: se proseguirà fino al 2027, anno di scadenza naturale, o se si andrà ad elezioni anticipate. Va verso le dimissioni invece l’assessore Tancredi, ex dirigente del settore Urbanistica del Comune prestato alla politica, che ha già dato a Sala la sua disponibilità a lasciare. Per lui mercoledì ci sarà l’interrogatorio preventivo davanti al gip, dove ha intenzione di rispondere per puntualizzare la sua posizione. A chiedere un passo indietro dell’assessore che ha gestito i più importanti progetti dell’urbanistica degli ultimi anni è certamente il Pd, che vuole una svolta netta. «Noi abbiamo espresso al sindaco la necessità di cambiamenti concreti», ha rimarcato anche venerdì il segretario cittadino dem Alessandro Capelli dopo l’ennesimo incontro fiume con il primo cittadino.

Il confronto

Il Pd fa cerchio attorno al sindaco, ma le dimissioni dell’assessore sono un tassello fondamentale per proseguire con un nuovo slancio. Nei prossimi due anni ci sono progetti molto importanti da portare avanti, come la vendita di San Siro a Inter e Milan e la modifica del Pgt, il Piano di governo del territorio. Non sarà comunque facile trovare il sostituto di Tancredi, tanto più adesso che le inchieste si sono allargate arrivando a 74 indagati. Tra loro c’è appunto anche il primo cittadino, che ha saputo delle accuse a suo carico dai giornali: «Un metodo inaccettabile», aveva commentato giovedì. Sala ha sempre rivendicato la correttezza delle azioni del Comune e dei suoi dirigenti di fronte alle accuse della Procura, arrivando a dire anche solo pochi giorni fa che non si riconosce nel quadro descritto dai magistrati. Dopo la notizia dell’indagine a suo carico, Sala aveva già pensato alle dimissioni: in giunta giovedì si era confrontato su questa possibilità con i suoi assessori, apparendo molto provato, quasi in lacrime.

Immagine galeotta

A chiedere le sue dimissioni sono FdI e Lega, che giovedì in Consiglio comunale hanno inscenato proteste e flash mob, mentre Fi e Noi Moderati rimangono garantisti. A scatenare polemiche un post, poi rimosso, del consigliere comunale di FdI Enrico Marcora: un’immagine di Sala con la divisa a strisce bianche e nere da carcerato, creata dall’intelligenza artificiale. Neanche tra i suoi follower tutti hanno apprezzato: «Quelle cose falle fare ai 5 stelle», ha commentato un utente.

