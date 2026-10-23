Dimissioni di massa, cade la Giunta Pisu: commissario in arrivo 

A Quartucciu le voci sui malumori all’interno della maggioranza circolavano da giorni, ma da ieri mattina la crisi politica è diventata ufficiale deflagrando in modo quasi inaspettato: nove consiglieri comunali hanno rassegnato le dimissioni irrevocabili, sancendo così la fine anticipata della Giunta targata Pietro Pisu. A lasciare quattro esponenti della maggioranza - la vicesindaca Elisabetta Contini, Simone Santabarbara, Adriano Piludu e Alessandro Piras - insieme a tutti e cinque i consiglieri di minoranza: Michela Vacca, Giovanni Meloni, Efisio Perra, Franco Paderi e Paola Cocco. Ora la strada è segnata: il Prefetto dovrà nominare un commissario che gestirà l’ordinario sino alle nuove elezioni amministrative, previste nella prossima primavera.

L’ira del sindaco

Furiosa la reazione del primo cittadino Pisu che parla di «becero calcolo opportunistico di quattro consiglieri di maggioranza che senza nessuna ragione politica hanno deciso di staccare la spina a questa amministrazione che ha lavorato benissimo». Una rottura che avrebbe preso forma dopo settimane di tensioni. Per i dimissionari non esistono più le condizioni per proseguire il mandato sino al voto in programma fra pochi mesi (maggio o giugno). Ma di là delle versioni ufficiali, dietro la clamorosa caduta della Giunta ci sarebbe anche il mancato accordo all’interno dell’attuale maggioranza sul nome del successore di Pisu, che è giunto già al secondo mandato ma che dopo le ultime modifiche legislative può puntare al terzo consecutivo. Obiettivo che ieri ha confermato di avere, dicendo di «guardare al futuro per prepararci più determinati che mai alle prossime elezioni».

La nota dei dissidenti

«È un atto di responsabilità non più differibile di fronte alla presunzione del potere, all’opacità amministrativa e al totale deficit democratico», è il commento dei quattro dimissionari di maggioranza. «Non è un fulmine a ciel sereno, ma l’atto di responsabilità democratico, doloroso ma inevitabile, di fronte a un metodo amministrativo ormai insostenibile. Abbiamo lavorato in questi quattro anni con impegno e rispetto verso la cittadinanza ma da diverso tempo le importanti scelte politiche erano limitate a pochi componenti della giunta e non venivano condivise in maniera democratica, con le giuste tempistiche e massima conoscenza a chi di fatto non faceva parte della Giunta». E ancora: «Come consiglieri non possiamo accettare di essere relegati a semplici esecutori di ciò che viene deciso da pochi e ci sentiamo responsabili delle scelte che poi ricadono sull’intera cittadinanza. Non potevamo continuare ad accettare la prassi ormai consolidata di sottoporre a noi consiglieri le proposte di deliberazione di consiglio comunale a ridosso della seduta. Questo ci ha privato della possibilità di esprimere il nostro voto pienamente consapevoli. Quando a questo comportamento si uniscono anche comportamenti poco trasparenti e irrispettosi, allora scegliamo di non voler far più parte di una politica in cui non ci riconosciamo».

Esulta la minoranza

Non si sono ovviamente lasciati sfuggire l’occasione i consiglieri di opposizione che hanno affondato il colpo: «Il fallimento dell’azione amministrativa è ormai evidente e trova conferma su più fronti: dallo stallo del Piano di risanamento di Arbuzzeri, da sempre cavallo di battaglia della maggioranza, che, come emerso chiaramente durante l’ultimo Consiglio comunale, non ha alcuna idea concreta di come portare a compimento, all’aumento indiscriminato delle tasse, fino ai ritardi e alla paralisi delle opere pubbliche, che hanno trasformato il paese in un cantiere permanente», spiegano in una nota congiunta. «Una situazione ormai insostenibile e senza prospettive di soluzione, che il sindaco, pur essendone consapevole e dimostrandosi incapace di gestirla, ha continuato sistematicamente a minimizzare in ogni occasione».



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