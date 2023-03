Dimissioni confermate: «Per ripensarci voglio fatti, basta parole» 

Non sono mancate parole e gesti di solidarietà per Alberto Loddo, sindaco di Villanova Tulo che ha appena rassegnato le sue dimissioni e che non sembra, per ora, avere alcuna intenzione di tornare indietro anche se al suo fianco si schierano i colleghi dei paesi vicini che comunque vivono situazioni simili di carenza di personale e di servizi. «Apprezzo la solidarietà che mi hanno dimostrato», dice, «non era scontata, ho apprezzato anche l’intervento dell’assessore regionale agli Enti locali Salaris cui ci siamo rivolti nei momenti più critici». Ma per ora nessun ripensamento: il paese ha comunque bisogno di personale e di tempo per sistemare le situazioni passate e prepararsi ad affrontare quelle presenti.

Salaris ha chiesto pubblicamente al sindaco dimissionario di ritornare sui suoi passi promettendogli il suo interessamento. «Per tornare indietro», apre Loddo, «non ci si può basare sulle parole, sulle promesse ma servono i fatti e capire cosa effettivamente si può fare per il paese». Loddo non nega però la preoccupazione per il periodo di commissariamento che aspetta il paese. «Speravo che si potesse andare ad elezioni presto, invece questo non è possibile: dovremo aspettare un anno durante il quale il paese sarà nelle mani di una persona che non rappresenta la cittadinanza». La cosa più difficile da affrontare è lo smaltimento del lavoro arretrato. Manca l’approvazione dei consuntivi del 2019-20-21-22 che hanno bloccato la macchina amministrativa che hanno portato al cambio dei commissari straordinari e alle dimissioni del revisore dei conti, presentate a febbraio ma senza possibilità di ritornare indietro.

RIPRODUZIONE RISERVATA