«Dimezzati lettini e ombrelloni, così perdiamo un milione all’anno» 

La sabbia dopo l'acqua è il bene più prezioso del pianeta. Al Poetto ogni granello vale tanto oro quanto pesa perché dopo il nefasto ripascimento del 2002 il mare, soprattutto nelle prime fermate, si è nuovamente inghiottito la spiaggia. Il terrore dei gestori dei chioschi e degli stabilimenti balneari sono le mareggiate che anno dopo anno riducono lo spazio utile della Spiaggia dei centomila, che sopporta sempre con maggiore fatica l’assalto dei bagnanti. Un danno anche economico, perché diminuendo l’area dove sistemare ombrelloni e attrezzature varie diminuiscono proporzionalmente gli incassi della stagione estiva. Qualche imprenditore cerca di inventarsi nuovi orizzonti ma non sempre è facile navigare nel mare burocratico del Golfo degli Angeli

Incassi dimezzati

Angelo Cerina gestisce lo storico stabilimento balneare Il Lido. «L’erosione della spiaggia è un disastro annunciato che nessuno riesce ad arginare». Cerina fa due conti. «Subito dopo il ripascimento avevamo a disposizione 1.170 cabine che potevamo mettere in vendita per la stagione estiva dotate di ombrellone, in alcuni casi anche due. Oggi – continua Cerina – non possiamo installarne più di 650. Praticamente abbiamo dimezzato l’offerta e, di conseguenza, gli incassi. In bilancio, rispetto a 21 anni fa, c’è oltre un milione di euro in meno. In pratica ci giochiamo la stagione». L’imprenditore ha cercato di trovare soluzioni sfruttando ogni spazio disponibile dello stabilimento, ma il cagliaritano ha gusti fini: solo sabbia. «L’erosione ogni anno si porta via una fila di ombrelloni. Il vero problema è rappresentato dalle mareggiate di scirocco. Con l’onda lunga la risacca porta via anche la sabbia. Poi c’è il maestrale che quando soffia forte ha lo stesso effetto». Cerina suggerisce la soluzione, pur sapendo che finirà mitragliato dalle critiche. «Sarebbe necessario un nuovo ripascimento facendo esperienza degli errori commessi nel 2002. Penso però che nessun amministratore comunale o regionale si avventurerebbe in questa iniziativa: servirebbe un peso politico e una volontà che ora non mi sembra di vedere». In alternativa c’è un’altra proposta. «Perché non realizzare dei frangiflutti al largo come fatto nell’Adriatico?».

I dubbi della stagione

Maria Nunziata Abis è a capo della cooperativa Golfo degli Angeli che gestisce 7 “stazioni balneari” lungo il Poetto. «Ogni anno è un’incognita. Le nostre strutture sono amovibile e vengono smontate a fine stagione. Domani faremo il primo sopralluogo per misurare eventuali variazioni e capire quanti ombrelloni installare perché la stagione è alle porte: alla Prima fermata si parte l’ultima settimana di maggio, nelle altre sei postazioni a giugno». Il trend dell’ultimo periodo è negativo. «Il mare si porta via regolarmente la spiaggia e ci costringe a eliminare file di ombrelloni. Come alla Prima fermata dove ne abbiamo eliminato una. Al Golfo 2, quello maggiormente interessato dall’erosione, si registra la situazione più grave dove l’anno scorso abbiamo montato due file, in pratica 28 ombrelloni in meno. Riduzioni anche alla Quarta fermata dove abbiamo arretrato di circa 4 metri e alla Sesta, di fronte all’Ospedale Marino».