Dimesso dall’ospedale muore in casa 

Quel malessere non passava, per questo aveva deciso di andare dalla guardia medica di Olzai, che una volta diagnosticati i sintomi, un dolore al collo e spalla che interessava anche parte del braccio, gli aveva consigliato di presentarsi subito al San Francesco di Nuoro. Qui però Pino Mattu, 69 enne di Olzai, dopo essere arrivato venerdì mattina ed essere stato visitato, è stato dimesso con una terapia per cervicalgia. Poche ore dopo l’uomo è stato trovato in fin di vita sul suo letto dalla moglie. I sanitari del 118 ne hanno constatato il decesso. Sul caso, la Procura ha aperto un’inchiesta, mettendo sotto sequestro la salma e le cartelle cliniche. Sequestro del corpo avvenuto a funerale già fissato. È stato il parroco, don Nicola Porcu ad avvisare la comunità che le esequie non si sarebbero tenute come da programma.

La vicenda

Pino Mattu, tecnico in pensione che aveva lavorato all’estero per le multinazionali, aveva deciso di passare la sua vecchiaia in Sardegna. L’uomo da alcuni giorni lamenta un malessere: stanchezza e soprattutto quei dolori alla spalla e alla cervicale che lo convincono a recarsi dalla guardia medica. È qui che viene inviato in ospedale a Nuoro.

Le dimissioni

Mattu segue alla lettera i consigli forniti dai medici che lo hanno visitato. Al pronto soccorso resta circa cinque ore. Lo visitano, gli somministrano un antidolorifico via flebo, poi lo rispediscono a casa con una precisa terapia. Cosa sia successo dopo è tutto da chiarire. Di certo al ritorno dall’ospedale la sua condizione non migliorano, persistono dolore e malessere. L’ex emigrato decide di andare nella sua camera da letto per cercare un po’ di riposo e sollievo, ma quando la moglie poco dopo lo raggiunge, lo trova in una posizione innaturale. Si accorge che il marito non sta bene. Chiede aiuto, sul posto arrivano altri parenti e i sanitari del 118 che provano a salvargli la vita ma per Mattu non c’è nulla da fare. L’uomo muore nella notte tra venerdì e sabato. Le prime ore per i familiari sono di sconforto, si pensa ad esaudire l’ultimo desiderio manifestato da Pino che aveva scelto la cremazione. Ma poi matura la decisione di sporgere denuncia. Il magistrato dispone il sequestro della salma e delle cartelle cliniche.

Visite fantasma

Una vicenda tutta da chiarire, mentre su quella della nuorese 72 enne mandata dal Cup a fare una visita al Binaghi, costringendola a fare 400 chilometri a vuoto, per una angio Tc coronarica che non c’era, l’Asl di Cagliari precisa «è stato compiuto un errore da parte del Cup regionale nella modalità di prenotazione, quindi l’Asl nulla può fare in merito al problema accaduto. Si chiarisce che l'ospedale Binaghi non effettua questo genere di esami. Ben comprendendo il disagio della signora - seppure indipendente dalle nostre responsabilità – la Direzione si impegna a trovare un appuntamento per la paziente più ravvicinato nel tempo».

