Dimenticato in camera mortuaria 

Dimenticato in una cella frigorifera della camera mortuaria dell’ospedale Cto di Iglesias in attesa che qualcuno si decidesse ad eseguire l’autopsia mentre parenti e amici attendono da oltre una settimana per dargli una degna sepoltura. La salma di Alessandro Valdes, l’ingegnere cinquantenne deceduto in un incidente stradale avvenuto giovedì scorso sul ponte d’ingresso a Sant’Antioco, attende ancora l’esecuzione di un esame autoptico di cui, fino a ieri mattina, alla Asl, sembrava che nessuno sapesse nulla.

Le scuse

Dopo il confronto tra direzione generale e direzione sanitaria, arriva la risposta ufficiale: «L’azienda si scusa con la famiglia per il ritardo. D’accordo con i familiari, si è stabilito di svolgere domattina (oggi per chi legge) il riscontro diagnostico». L’imbarazzo alle successive domande, soprattutto a chi chiede le motivazioni che hanno determinato il ritardo, rappresentano comunque una risposta. «Certo che è vergognoso - dice Maurizio Matta, amico e collega di Alessandro Valdes - non so quali siano le motivazioni che hanno determinato il ritardo, ma è esigenza di qualunque persona, quando accadono queste cose, poter fare un funerale al proprio caro, nel più breve tempo possibile. La trovo una cosa assurda».

I parenti

I parenti non hanno nemmeno avuto modo di poter vedere il loro congiunto a seguito del drammatico avvenimento. La salma era stata portata giovedì scorso dopo l’incidente nella camera mortuaria del cimitero di Sant’Antioco. L’indomani il trasferimento al Cto di Iglesias e da quel momento le uniche informazioni trapelate indicavano in lunedì o martedì scorsi le giornate probabili dell’esecuzione dell’esame autoptico. L’attesa cresceva. Alle continue richieste di amici e conoscenti che vogliono partecipare all’ultimo saluto e quindi alla celebrazione funebre, nessuno era in grado di dare risposte. «Ho espresso tutta la mia vicinanza alla famiglia - ha detto il sindaco Ignazio Locci - è non nego di essere rimasto anche io costernato dal ritardo. D’altronde, visto l'accaduto occorrerebbe che questi accertamenti si facessero in tempi brevissimi, proprio per il bene di parenti e amici. Non conosco le procedure, ma a fronte delle aspettative dei familiari, ritardi del genere sono ingiustificabili se non motivati. La direttrice generale mi ha comunicato che verrà effettuato il riscontro diagnostico». Alla base della richiesta di ulteriori accertamenti da svolgersi sulla vittima dell’incidente ci sarebbe proprio un malore che l’ingegnere avrebbe avuto e che potrebbe essere la causa della perdita di controllo del messo sul quale viaggiava e il conseguente schianto sull’auto che procedeva davanti a lui. Sarà l’autopsia a fornire le risposte del caso.

RIPRODUZIONE RISERVATA