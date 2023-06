«Dimenticati dalla Regione» 

Un mandato di pagamento pronto da tempo, forse mesi, ma incagliato nella Ragioneria della Regione. È quello per la liquidazione della Zir di Prato Sardo che con 2,4 milioni stanziati deve coprire le spese di chiusura dell’ente, che così avrebbe il via libera per passare, dopo 15 anni di commissariamento e assenza di operatività dell’area industriale, nella governance del Comune. Gli imprenditori sono furibondi. «Sappiamo di un mandato di pagamento pronto da tempo, ma tutto rimane fermo, non vorremmo si parlasse di Parto Sardo solo in vista delle prossime campagne elettorali», attacca Giampiero Pittorra, presidente degli operatori. L’assessora comunale, Grazia Mele, conferma: «Dieci giorni fa ho avuto conferma che il mandato di liquidazione è fermo nella ragioniera della Regione, non sappiamo perché».

Attesa infinita

Eppure un anno fa, era il giugno 2022, l’assessorato all’Industria della Regione aveva dato l’ultimatum al Comune per approvare in Consiglio il subentro, altrimenti avrebbe “passato” tutto nella mani del Cip provinciale. Ma dopo quel sì, arrivato in Consiglio, tutto è andato al rallentatore. A marzo, in una seduta della commissione comunale aperta ad operatori e alla presenza del commissario liquidatore della Zir, Gabriele Leoni, era arrivata la rassicurazione che «in una decina di giorni sarebbe arrivato il mandato».

Operatori furiosi

«Invece da allora non sappiamo nulla - dice Pittorra -. Nulla sul passaggio e sulle richieste e proposte a lungo e breve termine che avevamo avanzato al Comune. Non sappiamo nulla sull’ecocentro finanziato e finito da anni, ma chiuso perché manca l’autorizzazione provinciale per la vasca di raccolta delle piogge. Nulla sulla tasse per le insegne, nulla su Tari e sulla governance. Chiedevamo che gli operatori entrassero nella gestione e nella visione strategica del futuro di Prato Sardo». Pittorra è un fiume in piena. «Il Comune aveva promesso di convocarci una volta al mese nelle commissioni, non è successo. Chiediamo risposte urgenti».

Il Comune

«Non possiamo procedere agli incontri in commissione perché sono sciolte - spiega Mele - sulle proposte degli operatori, alcune le ho portate all’attenzione della Regione senza aver mai risposte. Prato Sardo aspetta da molto, questo fa arrabbiare anche me». Dice: «Con l’assessora al Bilancio Rachele Piras abbiamo iniziato a valutare le proposte avanzate su insegne e Tari, stiamo preparando le risposte. Quando avremo un quadro definito convocheremo gli imprenditori».

