«Dimenticata la scuola forestale» 

«Che fine ha fatto la Scuola forestale, prevista a Nuoro e i 25 milioni di nuovi finanziamenti»? Se lo chiede, con preoccupazione, Felice Corda, ex direttore di Ente Foreste, a margine della presentazione delle nuove linee programmatiche del Comune, in cui - denuncia - «non c’è traccia di quella che doveva essere un’infrastruttura strategica per il territorio e la Sardegna». Una dimenticanza non da poco, quella, di Emilano Fenu per Corda, se si considera che la scuola è stata istituita nel 1985 con la Legge Regionale e che nel 2011 la Regione, ha assegnato ufficialmente la sede a Nuoro, individuandola nell’ex vivaio forestale di Su Pinu.

Un percorso chiaro, supportato nel 2015 da un primo finanziamento di quasi 10 milioni di euro per la progettazione. Nel 2020, l’amministrazione guidata da Andrea Soddu approvava il progetto e annuncia i lavori. Ma per troppi ritardi la Regione, nel 2020 di definanziare il progetto per oltre 8 milioni di euro, perché il Comune aveva presentato solo un progetto di fattibilità tecnico-economica, senza avanzamenti concreti. Ora Corda sottolinea come «i 25 milioni stanziati per il capoluogo barbaricino potrebbero essere deviati definitivamente a Pula, a due passi dal CRS4, ben più comodo per dirigenti e funzionari in missione».

