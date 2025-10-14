VaiOnline
La polemica
15 ottobre 2025 alle 00:19

«Dimenticata la scuola forestale» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Che fine ha fatto la Scuola forestale, prevista a Nuoro e i 25 milioni di nuovi finanziamenti»? Se lo chiede, con preoccupazione, Felice Corda, ex direttore di Ente Foreste, a margine della presentazione delle nuove linee programmatiche del Comune, in cui - denuncia - «non c’è traccia di quella che doveva essere un’infrastruttura strategica per il territorio e la Sardegna». Una dimenticanza non da poco, quella, di Emilano Fenu per Corda, se si considera che la scuola è stata istituita nel 1985 con la Legge Regionale e che nel 2011 la Regione, ha assegnato ufficialmente la sede a Nuoro, individuandola nell’ex vivaio forestale di Su Pinu.

Un percorso chiaro, supportato nel 2015 da un primo finanziamento di quasi 10 milioni di euro per la progettazione. Nel 2020, l’amministrazione guidata da Andrea Soddu approvava il progetto e annuncia i lavori. Ma per troppi ritardi la Regione, nel 2020 di definanziare il progetto per oltre 8 milioni di euro, perché il Comune aveva presentato solo un progetto di fattibilità tecnico-economica, senza avanzamenti concreti. Ora Corda sottolinea come «i 25 milioni stanziati per il capoluogo barbaricino potrebbero essere deviati definitivamente a Pula, a due passi dal CRS4, ben più comodo per dirigenti e funzionari in missione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Putifigari difende l’area archeologica: «Daremo battaglia in Conferenza dei servizi»

Fotovoltaico sulla Domus, la rivolta dei sindaci

La Giunta: «Calpestati i valori identitari e la nostra storia» 
Caterina Fiori
Regione

Fasi, marcia indietro dopo le polemiche

Emigrati, al congresso voteranno tutti i delegati: stop al piano per escludere donne e giovani 
L’operazione

Serre di cannabis, nove arresti

Terralba, sequestrate 7mila piante di canapa. Nei guai anche un minorenne 
Valeria Pinna
Il caso

Assolti dopo il carcere, l’inchiesta flop di Venditti a Olbia

Ora le richieste di risarcimento per ingiusta detenzione 
Andrea Busia
L’intervista

«Intelligenza artificiale, l’Italia è molto indietro rispetto a Corea e India»

Per il docente italo-americano «i giovani sardi non vengono valorizzati» 
Giuseppe Deiana
L’incontro

«Famiglie, migranti e tutela della vita»

I valori della Chiesa nella visita di Stato di Papa Leone XIV al Quirinale 