Dimenticata in auto, muore una bimba 

Venezia . Una bimba di un anno è morta dopo essere rimasta chiusa in auto sotto il sole per una tragica dimenticanza del papà. L’uomo l’aveva caricata in macchina, sul seggiolino, per portarla al nido a da una parente prima di recarsi al lavoro; ma quando ha parcheggiato la vettura non si è ricordato della figlia, seduta dietro. Il dramma a Marcon, in una delle giornate finora più calde dell’anno, con massime di 35 gradi. La piccola è rimasta dentro l’abitacolo per diverse ore. Sono stati alcuni colleghi dell’uomo, passando nel parcheggio, ad accorgersi della bimba all’interno. Subito hanno avvisato il papà: una corsa frenetica dell’uomo ad aprire le portiere, l’arrivo in pochi minuti dell’ambulanza del 118, i tentativi di rianimazione e il trasferimento al più vicino pronto soccorso. Tutto purtroppo inutile. La piccola è arrivata in ospedale senza vita. Il papà e la mamma, sotto choc, sono stati ricoverati.

La piccola deceduta a Venezia è la seconda vittima dopo l’entrata in vigore (6 marzo 2020) del decreto che ha reso obbligatorio utilizzare i dispositivi anti-abbandono quando si trasportano in auto bambini di età inferiore ai 4 anni. Chi non si adegua alla normativa rischia una sanzione amministrativa da 83 a 333 euro oltre alla decurtazione di 5 punti patente.

Undici, in Italia, i bambini morti perché dimenticati in auto sotto il sole. Ma ci sono anche storie che, per fortuna, sono finite bene. L’8 giugno 2023 a Prato i vigili urbani erano riusciti a mettere in salvo una bambina di 2 anni rimasta chiusa accidentalmente dentro il Suv del papà, sotto il sole. L’uomo per errore aveva lasciato le chiavi all’interno, ma mentre usciva dall’auto era scattato il blocco automatico delle portiere. Una grave leggerezza dei genitori aveva messo in pericolo di vita una piccola di 3 anni nel parco di villa Chigi a Bologna, il 27 giugno 2022: due coniugi avevano lasciato la figlia chiusa in auto perché dormiva, avevano spiegato ai carabinieri. Alcuni turisti avevano dato l’allarme, e i due erano stati denunciati per abbandono di minore. La vicenda di Marcon riapre il tema dei dispositivi di sicurezza obbligatori nelle auto dal 2020. Torna così a sottolinearlo l’Asaps, ricordando, nell’imminenza delle grandi partenze estive, che per chi viaggia con bambini «vige l’obbligo del seggiolino antiabbandono, con sanzioni pesanti».

