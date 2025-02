Dimenticare Firenze l’Inter vuole  ripartire subito 

Milano. Ripartire subito è la parola d’ordine in casa Inter. Dopo la pesante sconfitta di giovedì nel recupero contro la Fiorentina allo stadio Franchi, gli uomini di Simone Inzaghi hanno immediatamente l’occasione per la rivincita visto che oggi (20.45) a San Siro arrivano i viola di Raffaele Palladino. Una sfida non facile, considerando lo stato di forma mostrato solo pochi giorni fa. Se Lautaro Martinez e compagni, però, vogliono ancora credere nello scudetto, nel testa a testa col Napoli, devono rialzarsi subito e non sbagliare più, dopo aver mancato la vittoria nelle ultime due gare: l’ultima volta in cui l’Inter è arrivata a tre partite di fila senza vincere è stato lo scorso settembre e da lì partì una striscia di undici vittorie in tredici gare. Non sarà semplice anche perché Inzaghi dovrebbe fare i conti con due assenze pesanti. Allo squalificato Denzel Dumfries, infatti, dovrebbe aggiungersi anche Federico Dimarco, che anche ieri si è allenato a parte a causa di un’influenza che lo aveva già debilitato a Firenze. Il tecnico nerazzurro sta così valutando le alternative a disposizione: Matteo Darmian e Carlos Augusto sono i favoriti sulle fasce, ma non è da escludere l’opzione Zalewski, che ha lasciato il segno con l’assist decisivo a Stefan De Vrij nel derby di Milano per l’1-1 negli ultimi minuti ma al Franchi non è potuto scendere in campo visto il regolamento per il recupero (è stato tesserato a gennaio quindi non era utilizzabile). Proprio De Vrij potrebbe rappresentare l’altra novità , visto che a San Siro potrebbe lasciare spazio a Francesco Acerbi . A centrocampo ballottaggio tra Mkhitaryan e Zielinski, mentre Hakan Calhanoglu è favorito a trovare un posto insieme a Nicolò Barella.

