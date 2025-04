Dimentica droga in un market, arrestato 

Lo scorso 9 aprile un vigilante, libero dal servizio, aveva trovato una busta con dentro un chilo e mezzo di marijuana nei parcheggi di un supermercato di via Jenner. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno avviato le indagini e grazie alle immagini dell’impianto di videosorveglianza sono arrivati a un sospettato: nei giorni scorsi è scattata la perquisizione nell’abitazione di Carlo Pillai, 38 anni, con il ritrovamento di alcune dosi di marijuana e hascisc (sette grammi). È così scattato l’arresto in flagranza di reato per la detenzione di queste sostanze ma l’uomo, residente nelle vicinanze del Tribunale, è sotto accusa anche per la detenzione del chilo e mezzo di marijuana.

Il processo

Dopo l’arresto disposto dal pm di turno, Pillai – incensurato – è stato processato per direttissima. Il giudice, dopo la convalida, ha concesso i termini a difesa al 38enne (assistito dall’avvocato Walter Pani) rimesso in libertà in attesa della prossima udienza fissata per il 27 maggio. «Per ora viene contestata solo la detenzione dei sette grammi di sostanza», precisa il legale di Pillai. «Non sono stati trovati strumenti per lo spaccio né soldi, quindi valuteremo le strategie difensive». Sul chilo e mezzo di marijuana l’avocato difensore non ha alcuna carta in mano.

L’inchiesta

Ma per gli agenti della Mobile, coordinati dal dirigente Davide Carboni, chi ha smarrito la busta con un chilo e mezzo di marijuana sarebbe proprio Pillai. Perché dopo il ritrovamento del pacchetto smarrito nei parcheggi di un supermercato nella zona di via Jenner, gli investigatori, grazie alle immagini di videosorveglianza e a ulteriori accertamenti, sono risaliti al 38enne: secondo le accuse avanzate dai poliziotti avrebbe “dimenticato” lui la busta con all’interno la droga. Sono iniziati degli appostamenti e una volta individuata con precisione l’abitazione, è scattata l’operazione con la perquisizione. E nell’appartamento di Pillai sono state recuperate delle dosi di marijuana e hascisc. Sette grammi circa in tutto. Sempre secondo la ricostruzione della Squadra Mobile, il 38enne aveva anche del materiale per il confezionamento delle dosi e altri elementi ritenuti utili per l’attività investigativa.

La destinazione

Ora verranno svolti ulteriori approfondimenti sul pacco di marijuana sequestrato. I poliziotti dovranno ricostruire gli spostamenti del carico di droga. A chi era destinato? Lo ha davvero dimenticato Pillai oppure c’è altro dietro il ritrovamento? (m. v.)

