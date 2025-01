Dimensionamento scolastico, un’autonomia sparirà 

Va verso la soppressione la doppia direzione scolastica di Tortolì. La cittadina perde un’autonomia, con la Giunta regionale che in via preliminare, recependo le proposte arrivate dagli ambiti provinciali, ha approvato il nuovo dimensionamento scolastico. Il provvedimento ora passerà al vaglio della commissione, dopodiché il pacchetto tornerà sul tavolo dell’esecutivo. Sul caso interviene Matteo Stochino, presidente del Consiglio comunale di Lanusei: «Confido nel consigliere Salvatore Corrias, componente della commissione, affinché sostenga le rivendicazioni del territorio che sono state motivate nella conferenza convocata nei giorni scorsi in Provincia». Critica la decisione anche Nicola Salis, presidente territoriale di Fratelli d’Italia: «Queste scelte andranno ancora una volta a penalizzare i cittadini di territori già martoriati in questi anni aumentando il rischio della desertificazione sociale. Ritengo sia un’altra occasione persa per ragionare sul futuro del nostro territorio. Sono contrario a questo tipo di scelte non condivise e non ponderate sulle effettive necessità della Provincia e della rete scolastica che viene sempre posta in secondo piano rispetto al ruolo centrale che dovrebbe avere in un Paese che vuole costruire un futuro per i nostri figli». (ro. se.)

