Dimensionamento scolastico, confronto nella sede della Provincia 

Un sit-in di protesta davanti alla sede della Provincia in via Mazzini a Carbonia, lo hanno tenuto gli studenti del Liceo “Emilio Lussu” di Sant’Antioco contrari all’annunciato trasferimento delle classi di via Salvo d’Acquisto. L’argomento sarà al centro del dibattito del Consiglio comunale che si terrà oggi alle 18.30. Il tutto ha fatto da cornice alla pre-conferenza sul dimensionamento scolastico del territorio che si è tenuta nei locali della Provincia, guidata dall’amministratore Sergio Murgia. Hanno partecipato i sindaci di Perdaxius, Piscinas e Sant’Antioco e gli assessori di Carbonia, Iglesias, Calasetta, Teulada e Sant’Anna Arresi. Con loro anche diversi dirigenti scolastici e alcuni rappresentanti sindacali. A rischio, per quanto riguarda il dimensionamento c’è il liceo “Baudi di Vesme” di Iglesias per via del basso numero degli studenti iscritti. Gli amministratori condividono la necessità di impedire l’ulteriore taglio alla scuola. «In attesa della conferenza decisoria - ha detto il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci - ho proposto di esprimere la nostra contrarietà, poiché non è giusto far pesare questi tagli sulla periferia quando, potrebbero essere Cagliari o Sassari a farsi carico di una ulteriore riduzione, poiché ne avrebbero meno disagi».

