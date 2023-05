Dimensionamento, nell’Isola 40 istituti a rischio taglio 

La Sardegna rischia di subire un taglio di quaranta autonomie scolastiche. È quanto c’è scritto nello schema di decreto sul dimensionamento che sarà oggetto del confronto in Conferenza unitaria delle Regioni. Intanto, l’assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Biancareddu ha già inviato una dura lettera al ministro Giuseppe Valditara. «Sono consapevole», spiega, «che il forte calo demografico scolastico a livello nazionale imponga una riflessione sull’organizzazione della scuola, tuttavia ritengo che la risposta delle Istituzioni debba essere volta comunque a garantire il rispetto dei principi costituzionali di eguaglianza e di diritto allo studio, che evidentemente non possono essere perseguiti attraverso una riduzione drastica delle autonomie». Oltretutto, «l’applicazione del disposto normativo, pur consentendo alle Regioni di procedere in piena autonomia ad una programmazione adeguata alle esigenze del territorio, di fatto ne rende impossibile l’effettiva attuazione, poiché il contingente di organico che dovrebbe essere assegnato sarebbe di gran lunga inferiore a quelle che sono le effettive esigenze del territorio regionale». Infatti, «la Sardegna è caratterizzata da una bassissima densità abitativa, da una conformazione morfologica tale da rendere difficile l’accessibilità di gran parte del territorio regionale nonché da una inadeguatezza delle infrastrutture stradali e ferroviarie che rende molto difficile la mobilità interna». Biancareddu fa notare che «l'obiettivo primario è quello di garantire il diritto allo studio sancito dalla Carta, e il mio obiettivo continua ad essere quello di mettere in primo piano gli studenti e le loro famiglie. Inoltre mi permetto di sottolineare come l’obiettivo prioritario del Pnrr è quello di contrastare la dispersione». L’assessore ribadisce infine che «non possa essere lasciato alla Regione il doloroso compito di adottare un atto di programmazione che comporterà di fatto solo tagli delle autonomie scolastiche attualmente esistenti. Per questo, relativamente alla programmazione 2024 – 2025, dico sin da subito che mi sarà impossibile adottare un provvedimento di definizione della rete scolastica conforme alle prescrizioni statali».

RIPRODUZIONE RISERVATA