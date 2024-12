Dimensionamento, la Regione sfida il Governo  

Dalla Regione arriva un No deciso al governo sulla linea per la riorganizzazione della rete scolastica sarda che ha previsto (col suggello della Corte Costituzionale arrivato a ottobre scorso) l’addio ad altre nove autonomie con il passaggio dalle attuali 234 (ed erano 270 fino all’anno scorso) a 225. Un dimensionamento, è il rilievo sollevato dalla Giunta Todde, fondato su una stima al ribasso della popolazione studentesca. Per quanto concerne la riorganizzazione della rete scolastica in Sardegna, l’esecutivo regionale ha presentato dunque un dimensionamento di sei istituti invece che nove.

La linea da seguire

La scelta è ricaduta su Istituti comprensivi del primo ciclo, dello stesso Comune o di Comuni vicini tra loro, con un numero di alunni e alunne mai superiore alle 1.300 unità. La delibera approvata dalla Giunta, spiega una nota della Regione, «definisce bene il perimetro entro il quale ci si sta muovendo». Diversi i punti ribaditi, a cominciare dagli interventi per contrastare un dimensionamento scolastico «iniquo» basato «su numeri stimati», ma nel contempo scongiurare il commissariamento da parte del governo. Occorrerà dunque, viene sottolineato, «dare sostegno economico agli enti locali sede di autonomie scolastiche accorpate, per agevolare le scuole nella programmazione di attività extracurricolari e servizi; lavorare come Regione per approvare subito un disegno di legge che definisca le competenze costituzionali sul tema». Inoltre, è necessario «sostenere l’azione parlamentare, con l’intervento già in corso sugli emendamenti alla legge Milleproroghe, per la concessione di un’ulteriore deroga di un anno per le autonomie dimensionate e, al contempo, continuare a lavorare in commissione bilaterale sull’attuazione del principio costituzionale di insularità anche in tema di organizzazione scolastica». Il Ministero, con il decreto 127 del 2023, viene puntualizzato dall’esecutivo regionale, «ha individuato, in virtù di una programmazione triennale, per l’anno scolastico in corso, nove autonomie scolastiche da accorpare, sulla base di una stima della popolazione studentesca. Questi dati, utilizzati come base di calcolo per il dimensionamento, non tengono però conto del numero reale di studenti e studentesse che arriva a circa 3mila unità in più rispetto alle stime». La Giunta, dal canto suo, ha adottato la delibera basandosi «sui numeri reali, al pari dell’azione di altre Regioni come la Campania e la Toscana, per le quali a breve si pronunceranno nel merito i giudici amministrativi».

La mappa rivista

