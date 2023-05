«Dimensionamento, la Giunta si deve opporre» 

«La Regione si opponga a questa decisione centralista e neoliberista del Governo che non tiene conto delle peculiarità demografiche, linguistiche e insediative della Sardegna, della precarietà della rete viaria, degli alti tassi di dispersione scolastica implicita ed esplicita». Così in una nota i portavoce di Sardegna chiama Sardegna Danilo Lampis e Nicoletta Pucci, a proposito dello schema di decreto governativo sul dimensionamento scolastico che prevede l’accorpamento di decine di autonomie scolastiche e il taglio di 45 a partire dall’anno scolastico 2024-2025. «Con l’accorpamento si taglierebbero dirigenti, collaboratori scolastici, implicando un aumento delle mansioni da svolgere e delle distanze da percorrere per raggiungere plessi distantissimi». In questo modo, aggiungono, «si compromette il futuro dei territori, si mina la sostenibilità del lavoro e la qualità dell’offerta formativa, proprio in un’Isola attanagliata dalla spirale negativa dello spopolamento e dalla povertà educativa». Lo schema di decreto deve passare l’esame in conferenza Stato-Regioni: «Il Governo regionale si opponga rivendicando eccezioni per le aree con elevati indici di dispersione e peculiarità geografiche e insediative e facendo valere la particolare condizione linguistica della Sardegna».

