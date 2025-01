«Dimensionamento, impugneremo anche l’ultimo decreto» 

Anche ieri, giornata piena per le commissioni permanenti, segnale della volontà della maggioranza di andare avanti nonostante il caso decadenza. Oltre alla sesta, si sono riunite quelle della Cultura e delle Riforme. Nel primo caso è stata ascoltata l’assessora regionale Ilaria Portas, che ha attaccato duramente il Governo sul dimensionamento scolastico. «Il Governo ha alzato un muro - ha spiegato - questo è un ricatto bello e buono fatto alle Regioni: se noi ci adeguiamo avremo premialità, in caso contrario saremo puniti? È l’ennesimo schiaffo alle Regioni che dovrebbero avere voce in capitolo». L’assessora all’Istruzione si riferisce all’ultimo decreto sul dimensionamento portato in Cdm da Giuseppe Valditara, che la Regione è «pronta a impugnare». Un provvedimento che «dà premialità in termini di vicepresidi, personale Ata, ma solo alle Regioni che si adeguano ai parametri. Noi diciamo no». Infatti, Il ministero per quest’anno chiedeva l’accorpamento di nove autonomie scolastiche. «Noi abbiamo chiesto che questi parametri fossero rivisti - ha ricordato Portas - e non abbiamo dimensionato sulla base delle richieste del ministero. Abbiamo cercato un confronto ma non ci sono state aperture».

Prima commissione

Un confronto con il livello nazionale si cercherà anche per favorire il ritorno all’elezione diretta di presidenti e consigli provinciali. Se nè parlato in commissione Autonomia, dove è iniziato l’esame della proposta di legge nazionale firmata da tutti i capigruppo dell’Assemblea, con cui vengono abrogati tutti i passaggi della legge Delrio che disciplinava l’elezione indiretta degli organi delle Province. «Con questa proposta abbiamo avviato l’iter indispensabile per restituire al popolo il diritto di eleggere gli organi di governo delle Province, un passaggio fondamentale per rilanciare le province come enti di livello di governo previsti dalla Costituzione», ha spiegato il primo firmatario Roberto Deriu (Pd). Alberto Urpi (Sardegna al centro 20Venti) ricorda che «questa è una proposta bipartisan, ora lanciamo un appello ai parlamentari sardi perché, davvero, facciano la loro parte, considerato che molti sono in maggioranza e che questo governo ha sempre detto che intende riportare l’elezione diretta». (ro. mu.)

