Dimarco, rete da sogno  

Inter 2

Frosinone 0

Inter (3-5-2) : Sommer 6.5; Darmian 6.5, Acerbi 6.5, Bastoni 6; Dumfries 6 (16’ st De Vrij 6), Barella 6.5, Calhanoglu 7 (36’ st Sensi sv), Mkhitaryan 6.5 (24’ st Frattesi 6), Dimarco 7.5 (36’ st Carlos Augusto sv); Lautaro 5.5, Thuram 6.5 (25’ st Arnautovic 6). In panchina: Di Gennaro, Audero, Bisseck, Stabile, Agoume, Klaassen, Sanchez. Allenatore Inzaghi 6.5.

Frosinone (3-4-2-1) : Turati 6.5; Oyono 6, Okoli 5.5, Monterisi 5; Lirola 5.5 (10’ st Ibrahimovic 6), Barrenechea 6 (37’ st Caso sv), Mazzitelli 6 (35’ pt Brescianini 6), Marchizza 5.5; Soulè 6.5, Reinier 5.5 (37’ st Kaio Jorge sv), Cuni 5.5 (10’ st Cheddira 6). In panchina: Cerofolini, Frattali, Lulic, Romagnoli, Bourabia, Gelli, Garritano, Baez, Kvernadze. Allenatore Di Francesco 5.5.

Arbitro : Dionisi di L’Aquila 6.

Reti : 43’ pt Dimarco; 3’ st Calhanoglu (rig.).

Note : ammonito Brescianini. Angoli: 9-4 per l’Inter. Recupero: 2’; 4’.

Milano. L’Inter non si ferma e si sbarazza del Frosinone grazie a una magia alla Recoba di Federico Dimarco da metà campo e a un rigore di Calhanoglu, riconquistando la vetta della classifica in Serie A e allungando anche su Milan e Napoli. Tre punti che pesano e che permetteranno ai nerazzurri di arrivare in testa allo scontro diretto con la Juventus al rientro dalla sosta per le nazionali, rilanciando le sue ambizioni scudetto. Tra l’ultima pausa per le nazionali e quella che arriva ora, d’altronde, Lautaro Martinez e compagni hanno messo in fila sei vittorie di fila tra campionato e Champions, chiudendo il discorso ottavi in Europa e prendendosi di forza la vetta della classifica e il ruolo da capolista.

Lo score dopo dodici giornate parla dell’Inter come miglior attacco e miglior difesa, con il capocannoniere del campionato (Lautaro Martinez) e il miglior avvio della storia interista nell’era dei tre punti, eguagliando i 31 punti ottenuti con Conte in panchina nel 2019/20. Con il Frosinone è stata una serata in cui gli uomini di Inzaghi non sono stati scoppiettanti sotto il punto di vista del gioco, ma hanno dato l’ennesima prova di forza con una prestazione solida (decima partita stagionale senza subire gol) ed efficace di fronte alla coraggiosa squadra di Di Francesco. I ciociari, infatti, sono arrivati a Milano per giocarsela e a lunghi tratti ci sono riusciti, dando dimostrazione ad altre squadre che pur con una rosa inferiore a San Siro si può mettere in mostra coraggio, idee e buone trame.

