VaiOnline
Mondiali 2026.
16 novembre 2025 alle 00:18

Dimarco: qualificarci è obbligatorio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Milano. «Penso che rappresentare la propria nazionale in un mondiale sia una cosa importantissima. Abbiamo l'obbligo di qualificarci. Penso che l'Italia debba qualificarsi per questo Mondiale perché ce lo meritiamo per quanto fatto vedere in questo girone». Lo ha detto il giocatore dell'Inter e della Nazionale Federico Dimarco, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di stasera: «Incontreremo una squadra forte, l'abbiamo visto all'andata ma noi non siamo quelli. È stata una partita brutta e la Norvegia è stata superiore, dovremo fare una grande partita per centrare la quinta vittoria consecutiva - ha proseguito - dispiace perché è stata la prima del girone e perché ci ha condannato nonostante sia l'unica sconfitta, non è una cosa semplice da digerire per tutti noi».

Il percorso

«Abbiamo iniziato un nuovo percorso con il mister, lavoriamo bene e stiamo bene insieme. Il gruppo fa tanto e l'Italia, quando lo è stata, ha sempre detto la sua - ha aggiunto – si può vincere 9-0? Parliamoci chiaro, penso sia impossibile. Ma al di là del risultato, è l'ultima partita prima dei playoff e dovremo fare una grande partita, vincere aiuta a vincere», ha concluso Dimarco.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’intervista

Cani: «Potevo morire, l’odio social su di me non è giustificabile»

L’assessore domani non sarà a Roma: «Mi è stato consigliato un po’ di riposo» 
Lorenzo Piras
La protesta

Pescatori contro le pale eoliche

«L’offshore bloccherà le nostre barche e il nostro lavoro già in crisi» 
Stefano Garau
L’inchiesta

Conservatoria delle Coste: «I soldi ad associazioni con sedi senza elettricità»

Anche una giovane disabile e una 89enne tra gli ignari nominati rappresentanti legali 
Matteo Vercelli
Cronaca

Due persone indagate per l’omicidio di Marco Pusceddu

Nuovi interrogatori nelle caserme dei carabinieri di Iglesias e Ozieri 
Francesco Pintore
arte e salute

«Non siamo solo la nostra malattia»

Cagliari, al San Giovanni di Dio il ballo delle pazienti oncologiche 
Sara Marci
L’emergenza

«Cervi e daini hanno invaso le nostre aziende»

Allevatori e agricoltori disperati:  c’è chi vuole imbracciare il fucile 
Santina Ravì
Cronaca

I cinghiali invadono la Statale 131, ormai è emergenza

Fauna selvatica sulla strada: due incidenti nell’Oristanese 
Valeria Pinna
la giornata

Cento tonnellate di solidarietà

Successo della Colletta alimentare: duemila volontari sardi ieri nei market 
Umberto Zedda